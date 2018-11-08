8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбусное движение в районе ул. Бельского в Минске закрывается 10-11 ноября в связи с асфальтированием проезжей части, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

Движение троллейбусов №31 организуется по ул. Притыцкого, пр. Пушкина, ул. Пономаренко, Гурского и далее по маршруту в обоих направлениях. Автобусы №28, 50С будут ходить по одной половине проезжей части с выполнением остановочных пунктов на временно обустроенных площадках.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) в составе которых один из видов транспорта троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах №28, 50С на участках от ул. Притыцкого до ул. Гурского и Пономаренко.-0-