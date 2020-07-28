Трубу по ул.Горецкого в Минске повредили при строительных работах

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Горецкого в Минске прорвало трубу, из-под земли бьет фонтан воды. О причине аварии корреспонденту БЕЛТА рассказали в УП "Минскводоканал".

На предприятии уточнили, что водовод диаметром 900 мм повредила во время работ строительная организация СУ-72 "Трест 15". В данный момент повреждения устраняют. Аварийная ситуация будет локализована в ближайшее время, заверили в "Минскводоканале".

Ранее, 7 июля, по ул.Горецкого, 3 была повреждена транзитная магистраль, которая связывает котельную "Курасовщина" с Минской ТЭЦ-4. Участок быстро локализовали, тепло потребителям подавалось от котельной "Курасовщина".-0-