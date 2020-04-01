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01 апреля 2020, 10:52

Труд экстра-класса

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Пришел, увидел, победил
Лес, расти!

Сельхозпредприятие "Щучинагропродукт" в 2018-м досталось директору Ольге Потапчик, мягко говоря, не самое передовое в районе: с немалыми долгами и потерявшим веру в лучшие времена коллективом. А всего через какие-то два года здесь уже смело считают прибыль от реализации продукции и строят планы на будущее. В хозяйстве уверены: с таким руководителем им все задачи по плечу.

Женщина-директор. Да еще какой!

Рабочий день у Ольги Потапчик начинается в шесть утра. Нужно провести планерку, подписать документы. А дальше – за руль и вперед по хозяйству. ОАО "Щучинагропродукт" – одно из самых больших по площади предприятий района. Сельхозугодий почти 11 тыс. гектаров, 8 ферм, в том числе три молочно-товарных комплекса, свинокомплекс на 11 тыс. голов, мясоперерабатывающий цех, хлебопекарня и три магазина. На то, чтобы объехать все хозяйство и вникнуть в каждый вопрос, у руководителя уходит около 5–6 часов.

Телефон у директора звонит каждые пять минут. Для удобства даже пришлось разобраться в возможностях современных гаджетов: подключить голосовой набор и обзавестись умными часами.

– Позвони Федюк! – дает команду телефону Ольга Брониславовна, и уже через несколько секунд команды получает ее собеседник – главный агроном. – Валерий Янович, где наши хлопцы? На поле! Хорошо, везу к вам корреспондента из столицы. Приготовьтесь, будем фотографироваться!

Усаживаемся в автомобиль и пока едем к тому самому полю, рассказывает мне свою историю.

– Любовь к сельскому хозяйству, наверное, у меня от деда. После войны он одним из первых стал председателем колхоза. Я хорошо училась в школе. Больше по душе была математика, поэтому решила поступать в Белорусский государственный экономический университет, – рассказывает героиня. – В 1991 году по распределению попала бухгалтером на одно из сельхозпредприятий. Это было мое первое место работы в сельском хозяйстве. Общий бухгалтерский стаж – 27 лет.

В ОАО "Щучинагропродукт" Ольга Потапчик пришла в начале 2000-го, а спустя 18 лет ей предложили его возглавить. Районное руководство поддержало, да и коллеги, директора соседних хозяйств, среди которых одни мужчины, приняли как равную.

– Я человек постоянства. Если наметила себе цель – буду идти до конца. Сама себе дала установку: раз уж пришла на эту должность, то просто обязана добиться результата. Меньше 15 часов в день никогда не работаю. Когда уборочная идет полным ходом, могу вернуться домой даже за полночь, – признается Ольга Брониславовна.

Правильно говорить – семья

Директор уверена, что самое важное в успешной деятельности любого предприятия – коллектив и его отношение к работе. В штате 600 человек и каждого из них Ольга Брониславовна считает специалистом в своей сфере.

– Радует, что люди в меня поверили. Многие из тех, что когда-то уволились, вернулись на свои места. Плюс активно идет к нам молодежь. Представьте, сегодня у нас работает 15 молодых специалистов. И пока ни один из них не ушел. Например, в феврале срок распределения закончился у зоотехника, а он взял и продлил контракт на три года, – с гордостью говорит руководитель. – Мне с молодежью очень комфортно, за ними ведь будущее. Да и условия стараемся создать, чтобы было интересно и работать, и жить.

Центральная усадьба предприятия, которая когда-то располагалась в деревне Янчуки, сегодня находится в агрогородке Рожанка. Старое здание конторы отремонтировали за полгода своими силами. И сегодня оно ни в чем не уступает современному городскому офису: стены в модных обоях, на полу – ламинат, есть и кофе-машина, и холодильник, и микроволновая печь. Можно вкусно пообедать в столовой. На балансе хозяйства – просторная трехкомнатная квартира, переоборудованная под общежитие для молодых специалистов. Там есть вся необходимая мебель и техника.

– Работа в сельском хозяйстве всегда напряженная – и зимой, и летом. А когда хорошо трудишься, нужно находить немного времени на отдых. И делаем мы это коллективно. Например, выезжаем на экскурсии, выставки. Только за прошлый год было пять выездов. Побывали и на Европейских играх в Минске. Поверьте, это сплачивает коллектив, делает его одной большой семьей, – отмечает Ольга Потапчик. – Оказываем родителям, чьи дети идут в школу, финансовую помощь. Два раза в год платим стипендии ученикам, которые хорошо учатся. Кроме того, заключаем договоры о целевой подготовке специалистов. А у кого из них успеваемость выше "восьмерки", платим неплохую стипендию в 10 базовых величин.

Вкус победы

С приходом нового директора и улучшением финансового положения хозяйство стало активнее обновлять машинно-тракторный парк. Так, за прошлый год взяли в лизинг 22 единицы техники: тракторы, МАЗы, прицепы, сеялки. В этом году в планах докупить еще 13 агрегатов.

– Это хорошее подспорье в работе, да и механизаторам сразу стало веселее и интереснее работать на новой технике, – уверенно говорит директор. – Что значит отработать день без единой поломки! Это ведь выработки больше, а, следовательно, и заработная плата выше.

Летом прошлого года в хозяйстве открыли новый молочно-товарный комплекс "777". Сегодня здесь содержится почти 2 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых 777 – дойные коровы. И уже есть высокий результат – больше 30% молока в хозяйстве получают здесь. Среднесуточный удой на корову – более 20 литров, а выручка от реализации продукта выросла в 1,5 раза.

В будущем планируется, что ферма станет учебной площадкой для аграрных классов местной школы, а хозяйство сможет выйти на новый уровень производства молока.

– Когда ты чувствуешь вкус первой победы, то остановиться просто невозможно. Хочется двигаться дальше. Сегодня мы почти сравняли показатели по всем фермам. Так, на ферме в деревне Баличи еле доили на корову по 10 литров. В 2019 году они вышли на новый уровень – среднесуточный удой 17 литров, – с гордостью говорит директор. – Казалось бы, те же коровы, оборудование, а люди почувствовали хорошую зарплату, уважение руководства и теперь им не хочется сбавлять набранный темп.

С посевной, которая сейчас в самом разгаре, здесь также планируют справиться на отлично.

– Но главное – вырастить и убрать хороший урожай, – подытоживает Ольга Потапчик. – Над этим мы все дружно поработаем.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

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