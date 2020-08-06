Труд в поле с душой - репортаж с жатвы в Смолевичском районе

Бескрайнее поле хлебов уходит за горизонт. И в летнем стрекоте насекомых, шелесте ветра, разгоняющем нависшие тучи, даже не слышно, где, в какой стороне этого пространства кипит жатва, разлетаются срезанные колосья и ссыпается оголенное золото в бункер комбайна. Мы пересекаем наискось волоки и, наконец, замечаем на пригорке красный силуэт КЗС "ПАЛЕССЕ". Механизатор же, убедившись, что журналисты едут правильно, лихо разворачивается и спешит к покинутому участку - работа не ждет. Пока погода хорошая, каждая минута на счету, да и конкуренция подгоняет, когда разбежка между экипажами - 20-30 т. Мы понимаем - и сокращаем время интервью, насколько возможно. Так начинается знакомство корреспондентов БЕЛТА с уборочной в ОАО "Смолевичский райагросервис".

У притихшего ненадолго КЗС-1218А-1 "ПАЛЕССЕ" нас ждет Александр Жовнерик: бункер его уже почти заполнен, можно и прерваться, пока МАЗа на горизонте не видно.

Александр родом из Пинска, к труду приучен с детства. Вся его родня так или иначе связала судьбу с сельским хозяйством, отец всю жизнь трудился сварщиком в колхозе. Сам Александр после индустриально-педагогического колледжа попал по распределению в Смолевичский государственный аграрно-технический профлицей. Три года отработал мастером производственного обучения. "Но всегда тянуло к сельскому хозяйству. Вот и устроился в райагросервис. Вчера было ровно 11 лет, как я здесь, - рассказывает мужчина. - Приятно смотреть на результат своего труда. Когда сеешь, потом видишь, как растет будущий урожай, собираешь его и понимаешь: твой труд - вот он, для всей страны. И делать его нужно с душой. Потому у комбайнеров, агрономов, у всех всегда есть волнение: и за технику, и за урожай. Чтобы все было убрано в срок и без потерь".

На привычный в эту пору вопрос комбайнерам о том, как начинается их день, он отвечает неожиданно: с позитивных мыслей, а затем уже планирования. "Берем путевые листы, смотрим технику, проверяем, чистим, смазываем, если где-то что-то, и выходим в поле. Если погода позволяет, можем и после девяти вечера убирать, - продолжает знакомить с полевыми буднями Александр. - Техника хорошая, новая, я и один справляюсь, без помощника. Это хорошее время и возможность заработать. Пока я убрал в районе 600 т, но перспективы хорошие. Думаю, у нас все тысячниками будут".

Про конкуренцию он честно признается: есть. Но в ней все равно есть место товариществу и взаимовыручке. Потому что все понимают: у каждого из нас есть семьи, дети, и каждому надо заработать. Кто-то планирует с зарплаты на уборочной машину приобрести, кто-то - поездку на отдых с семьей, кто-то - дом достроить.

Александр ни минуты не жалеет о сделанном когда-то выборе. Иногда, конечно, тянет на малую родину. Но здесь он обрел семью, растит трех замечательных детей. Хозяйство дало хороший дом, который семья будет выкупать. "В живописном месте, рядом озеро, площадка "Беларусьфильма", - любовно, по-хозяйски описывает обустроенный быт в деревне комбайнер. И признается, что как-то даже попал в массовку фильма.

Пока разговариваем, на нас плавно и будто неумолимо надвигается необъятных размеров жатка. Слов Александра почти не разобрать.

CLAAS Lexion-580 замирает, продолжая урчать, словно выражая недовольство ненужной остановкой. А старший комбайнер Сергей с очень подходящей его профессии фамилией Колос перехватывает диалог, чтобы поскорее вернуться к своему комбайну. Как и Александр, он тоже справляется в одиночку, без помощника. "Случается всякое - и ломается. Все-таки комбайн уже пятнадцатый сезон работает. А я на нем - четвертый", - говорит Сергей Колос.

Этот молодой комбайнер в хозяйстве уже 9 лет, сам местный, так что где родился, там и пригодился. За такие кадры ОАО держится крепко: им и жилье дают, и по труду оплату достойную. Это мотивирует. Поэтому, когда во всем мире разговоры о коронавирусе, в окружении Сергея - о погоде: только бы без дождей, чтобы полеглицы в полях было меньше. Чем теплее, тем лучше вымолачивается колос, тем меньше потерь. "Семью сутками не вижу: ухожу рано, возвращаюсь поздно - с 7 утра до 9 вечера. И хороший день - это когда машина кроме как на обед не останавливается", - заключает Сергей.

Мы его отпускаем - и гул гигантской жатки удаляется в желтое море будущего хлеба.

"Что-то у вас потише работает", - замечаю Александру. "Конечно, это ж белорусское, а то - немецкое", - парирует он и смеется. Но тут же поправляется: "Негатив в нашем труде ни к чему. И технику лучше не ругать, может обидеться. Вроде это и машина, но, конечно, в процессе работы разговариваю с ней. Все равно никто не услышит. Где-то прошу: ну, давай, родной, еще чуть-чуть".

Александр, хоть и молодой по меркам сельского хозяйства вообще, но с высоты своего опыта может уже с уверенностью говорить: техника за эти годы стала лучше, комфортнее, все сделано для человека. В подтверждение соглашается взять нас на борт и вместе сжать одну полосу до конца поля: в бункере как раз осталось немного места для зерна.

Внутри прохлада кондиционера, звучит веселая музыка из проигрывателя, а бортовой компьютер показывает самые приятные для комбайнера данные: все системы исправны, бункер почти полон. "За 15 минут я собрал почти 7,5 т. Потому что урожайность хорошая, и полеглицы почти нет. Смотрите, как хорошо идем. Из жатки пылит, значит колос уже спелый, самое время убирать", - показывает комбайнер. Через наклонную камеру колосья подаются в молотильный барабан, где в хаосе вращения и бесчисленных ударов о стенки зерно очищается, оседает на скатную доску и попадает в бункер. А солома выталкивается обратно, оставляя за комбайном волок.

"Вроде бы просто: особенно, если техника не подводит. Но сложно весь день быть в концентрации, внимании. Чтобы на камень не наскочить или зайца какого или другую живность не подрезать. Вечером приходишь - супруга расспросит, как день, обнимет, пожалеет. Дети на руках посидят - и спать. Все понимают, что папа устал. Особенно переживает дочка. И жена. Когда возле дома убирал, они приходили посмотреть, покататься со мной", - делится сокровенным Александр и показывает семейные фото в телефоне. Для него это тоже своего рода поддержка.

В зеркале видно, как приближается МАЗ. Как только кузов ровненько стал под трубу, Александр жмет на кнопку включения выгрузного шнека. Из трубы золотым водопадом сыплется труд комбайнера. Который беспокоится, чтобы все до последнего зерна попало в кузов.

Когда закончится уборочная, начнется посевная - и поток задач и забот лишь немного стихнет зимой. На эту пору комбайнеры чаще всего планируют отпуска. А вообще, отдыхать предпочитают недалеко от дома. Для Жовнериков, например, нет ничего лучше выбраться дружно на природу с палатками. "Я такой человек: дома - о работе, на работе - о доме. Даже ездили отдыхать в Железный Порт в прошлом году. Три дня - и мне стало неинтересно. На море не сильно хочется лежать - уже вернулся бы и работал. Тем более есть ради чего. Будем дом выкупать у хозяйства. Но ведь каждый мужчина должен что сделать? Посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Дерево посадил, сына и двух дочек ращу. И второй дом строю, купил с аукциона участок возле леса: уже коробка есть, крышей накрыл. В нем все будет, как жена и дети заказывали, учитывались все их пожелания, - добавляет Александр. - Человек живет, пока строит планы на будущее, ставит цели и идет к ним. Без этого быстро стареет душой".

Он так рассуждает: кто хочет заработать и готов трудиться, тому здесь хорошо. Зарплата достойная, особенно во время уборочной, руководство адекватное, коллектив хороший, хоть и бывает всякое. Поэтому пока здоровье позволяет, будет в поле при деле.

Кажется, хозяйство притягивает людей с подобной философией. Молодой комбайнер Сергей Богук тоже такой - жадный до работы. Родом парень из агрогородка Курково, пришел в свое время на отработку в хозяйство, так и остался. Сначала трактористом, потом ему дали комбайн. Надо на кормозаготовку - он там. Если сломался и на ремонте, сядет за руль МАЗа. Для такого рвения у Сергея свои причины: два года назад он женился на девушке, которая приехала из Орши работать в хозяйстве агрохимиком, и недавно у них родился уже второй ребенок.

Марта Бешейко, которая помогает нам сориентироваться в разбросанных по району полях и участках хозяйства, по секрету рассказывает: это сегодня наши герои с самого утра на уборке зерновых. А накануне почти сразу после рассвета они на тракторах трудились на укосе, чтобы и на заготовке трав поработать, и потом на комбайн успеть пересесть.

"Убрано уже более 50% зерновых - 4 тыс. т. И параллельно идет заготовка кормов. Кто работает, уже с конца мая хорошую зарплату имеет", - отмечает девушка. Марта шесть лет как перебралась в Смолевичский райагросервис. Начинала с должности идеолога, стала инженером по охране труда. А сейчас выполняет обязанности диспетчера, потому что он в жаркую пору уборочной в ночь работает на зернотоке. "С приходом нынешнего директора предприятие окрепло. Он настоящий хозяйственник. Был главным зоотехником и главным ветврачом в соседней организации. Поэтому у нас очень хорошо поднимает животноводство. Сразу выросли показатели по молоку, увеличилось количество голов дойного стада. И технику новую тоже закупает", - рассказывает Марта.

За разговором приблизилось время обеда - комбайнеры потянулись к полевой кухне. А мы - к машине, чтобы успеть заглянуть еще на зерносушильный комплекс в Курково.

Когда погода стоит хорошая, здесь кипит работа. Хотя со стороны может показаться, что место почти безлюдное. Только когда у ответственного работника дело спорится - лишние руки и не нужны. Максим Вайчульс как раз ответственно подходит к делу. Парень приехал пять лет назад работать в хозяйство из города Горки. Первым сюда попал его брат. Понравилось, позвал и Максима. Тот устроился по специальности - электромонтером. А хозяйство увидело, что работник толковый, дало квартиру и отправило учиться на оператора зерносушильного комплекса. "Ни разу не пожалел, что приехал. Второй сезон уже на комплексе. Работа сложная, но хорошо оплачивается. А когда уборочная заканчивается, снова электромонтером. Иногда еще на тракторе подрабатываю - людей не хватает", - так скромно о своем вкладе рассказывает Максим.

Есть и другие примеры: полезных своей малой родине, приехавших и оставшихся, создавших семьи, ставших высококлассными профессионалами и отличными руководителями. Но мы не стали отвлекать их от работы. Первым делом жатва, все интервью - потом.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Оксаны МАНЧУК.

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