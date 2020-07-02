Трудолюбие - залог успеха

ОАО "За мир" - самое маленькое по площади хозяйство в Брестском районе. Но благодаря профессионализму своих агрономов, зоотехников, животноводов, полеводов, механизаторов демонстрирует стабильно высокие результаты по всем направлениям наравне с крупными сельхозпредприятиями Прибужья.

Экстра на все 100!

В прошлом году "За мир" отметило 70-летний юбилей грандиозным концертом. Сельчане с радостью вспоминают о нем и сегодня. Еще бы! Ведь в небольшом агрогородке Страдечь собрались звезды белорусской эстрады: Алена Ланская, Герман Титов, Ольга Плотникова и многие другие. Не менее важное событие в истории сельхозпредприятия отмечено и в этом году. Спустя три года, как хозяйство возглавил Василий Ковалевский, оно полностью рассчиталось по всем долгам.

- Сегодня "За мир" - это стабильно работающее предприятие. Так, по производству молока в 2019-м

мы вошли в 100 лучших хозяйств Беларуси. Нам удалось рассчитаться со всеми долгами за электро- и теплоэнергию, нефтепродукты, которые копились годами, - отмечает руководитель. - В июне впервые за долгое время предприятие получило полный объем дохода. Куда направим средства? В первую очередь - на строительство новых и реконструкцию старых животноводческих объектов.

В структуре ОАО - две фермы, в том числе молочно-товарная "Страдечь". К слову, в первый год образования хозяйства в нем было всего 18 коров, а сегодня общее поголовье - 1600, из которых 770 дойных коров. В планах выйти в этом году на удой в 8 тыс. килограммов на буренку. Все молоко, которое производит сельхозпредприятие, поставляется на переработку классом экстра.

- Наше основное направление - производство молока. Поэтому животноводству уделяем наибольшее внимание. Если корма больше влияют на валовое производство, то для качества молока в первую очередь важно здоровье коровы, - считает Василий Николаевич, который сам по образованию зоотехник. - В этом вопросе важно соблюдение технологической дисциплины, работа ветеринарной службы, уход за животными.

Несколько лет назад в хозяйстве начали применять обязательную дезинфекцию перед утренней и вечерней дойками. Усовершенствовалась и технология: после сдаивания первых струек необходимо четко по регламенту через минуту подсоединить доильный аппарат. При лечении больных животных применяются современные лекарства. Все это в целом положительно влияет на конечный результат.

Еще одно ноу-хау, которое давно привычно для стран с развитым животноводством, сейчас используют и на страдечской ферме. Здесь вместо традиционной соломы для подстила используется обычный песок. И буренкам хорошо, да и на ферме значительно чище. К примеру, зимой температура песка несколько выше промокшей соломы.

Отрасль растениеводства представлена в ОАО "За мир" широким спектром сельскохозяйственных культур. Кроме зерновых и зернобобовых ключевой считается рапс. За последние годы его площадь увеличилась в два раза - со 150 до 300 гектаров.

- За счет возделывания рапса мы полностью обеспечены белком. Часть урожая реализуем, что приносит хорошую прибыль, - отмечает собеседник. - Еще одно направление в растениеводстве - это выращивание картофеля. В хороший год урожайность достигала 300 ц/га. Так, в 2018-м собрали почти 2900 тонн картофеля и выручили 116 тыс. рублей. Сейчас продаем по стране. Когда-то отправляли в Россию, Украину и даже Словакию. В перспективе направление будем развивать и дальше. Налаживаем процесс.

Один за всех, все за одного!

Тракторист с 20-летним стажем Петр Гучко задействован на всех полевых работах: пахоте, севе, уборке

Механизатор Андрей Скоков занимается подготовкой своего зерноуборочного комбайна

В этом сезоне в хозяйстве уже прошел первый укос трав, на очереди - второй. А если, по словам директора, сохранится благоприятная погода, то и третий, и четвертый успеют сделать. Техника не подведет, а сельчане - тем более.

- И 70 лет назад, и сейчас люди знают, что в сельском хозяйстве нужно трудиться и еще раз трудиться! Зато как потом приятно смотреть на результат, - уверяет Василий Николаевич. - Аграрии преданны своей профессии, работе на земле. Других в этой сфере просто не может быть.

Надо сказать, семья Ковалевских - отличный тому пример. В "За мир" работает техником-лаборантом супруга директора Алла. Рука об руку с отцом трудится главным агрономом старшая дочь Татьяна. Должность у нее важная, ответственная, требующая большой самоотдачи.

- Мне кажется, что с детства у меня какая-то связь с растениями. Поэтому выбирать долго профессию не пришлось, родители, которые всю жизнь трудятся в сельском хозяйстве, на меня не влияли, решение принимала сама, - признается Татьяна. - Окончила академию и сразу, как говорится, с головой в работу. Сначала была семеноводом, а когда наш главный агроном ушла в декрет, папа предложил мне ее заменить. Скажу так: если кто-то думает, что когда директор отец, то и работать не нужно, он ошибается. С меня и мамы еще больший спрос!

С виду хрупкая девушка бодро руководит агрономической службой, интересуется зарубежным опытом, в курсе последних разработок и технологий, применяемых на земле.

- Очень много читаю специализированной литературы, перенимаю опыт белорусских передовиков, анализирую, что происходит за рубежом. Конечно, одно дело теория, а совсем другое - практика. Кое-что применяю и в своей работе. Например, мы первыми в республике решили силосовать мелкий картофель. Можно сказать, это был такой инновационный прием, который дал отличный эффект.

Говорить о том, будут ли в ОАО "За мир" высокие урожаи, ни отец, ни дочь не берутся.

- Виды-то хорошие! Но лучше уберем, заготовим, вот тогда и поговорим!

Марина ВАЛАХ.

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

Размещение рекламы на БЕЛТА