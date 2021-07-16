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16 июля 2021, 14:13

Трудоустройство и вопросы здравоохранения - Рогащук провел прием граждан в Жлобине

Фото из архива
Фото из архива
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16 июля, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. Вопросы трудоустройства и здравоохранения преобладали на приеме граждан помощником Президента - инспектором по Гомельской области Николаем Рогащуком, передает корреспондент БЕЛТА.

Гомельчанин Александр Поздняков обозначил проблему своего сына, который прошел путь от учителя физкультуры до руководителя крупного спортивного учреждения и сейчас остался без работы. По словам заявителя, вместе с сыном они сделали многое для развития спортивной инфраструктуры региона. "Конечно, мне небезразлична судьба сына. За 20 лет работы он в полной мере проявил свой профессионализм и деловые качества. И сам готов еще приносить пользу городу и области", - сказал мужчина. Николай Рогащук готов лично встретиться и пообщаться с сыном обратившегося по трудоустройству.

Мозыряне Василий Домашкевич и Татьяна Багай не впервые на подобных приемах. Татьяну Ивановну волнует вопрос наследственных прав. По делу мозырянки вступил в силу приговор суда, апелляционное рассмотрение подтвердило правомерность принятого ранее решения. Оптимальный выход для женщины на данный момент, по словам специалистов, обращение в Верховный суд и Генеральную прокуратуру. Их вопрос должен быть решен именно в этой плоскости. Представленные документы были рассмотрены в прокуратуре Гомельской области. В ближайшее время заявители получат расширенный ответ от ведомства.

20-летний житель Жлобина Евгений Савченко - инвалид 3-й группы с детства. Не может устроиться на работу. Молодой человек стремится установить вторую группу инвалидности. Однако медицинская комиссия не видит показаний для этого.

Николай Рогащук поручил до 1 августа решить вопрос с трудоустройством парня и предложить варианты в соответствии с его состоянием здоровья и возможностями. Специалисты Жлобинской центральной районной больницы, где Евгений состоит на учете, будут держать на контроле его состояние, периодически проводить обследования.

Валентина Петрушенко из Жлобина привела на прием тема демографической ситуации и психического здоровья. Он подготовил предложения, включая просветительское направление по пропаганде трезвости как нормального образа жизни, формированию культуры потребления алкогольных напитков и широкого разъяснения населению опасности этилового спирта. Валентин предлагает свой формат для этого. Помощник Президента предложил активному горожанину подключаться к тематическим мероприятиям по всему региону.

Жительница агрогородка Папоротное Надежда Радчук в декабре 2019 года потеряла мужа - ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС. "Врачи выявили у него онкологию на четвертой стадии. Буквально за несколько месяцев он угас", - поделилась женщина. Теперь она пытается доказать, что находилась на иждивении супруга, и ей положена пенсия по утере кормильца в соответствии с законом "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС". Николай Рогащук запросил юридическую оценку представленного пакета документов.

Жительница агрогородка Щедрин Наталья Каверина переселилась в Жлобинский район в начале 1990-х годов из чернобыльской зоны. Много лет работает в местном хозяйстве. Женщине предоставили жилье в аренду. Со временем она приобрела этот дом в собственность в рассрочку, продолжает выплачивать за него по Br34 в месяц. Теперь просит помощи в его обустройстве.

Вопросы обратившихся взяты на контроль, даны поручения в профильные инстанции.-0-

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