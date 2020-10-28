ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 28 октября 2020
Минск Сплошная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:31 Трудоустройство, ЖКХ и развитие инфраструктуры - Соловей провел прямую линию в Лельчицах Регионы
13:24 Таиланд продлил режим ЧП до 30 ноября В мире
13:22 В Борисовском районе ранее судимый проник в чужой дом и украл вещи и деньги Происшествия
13:14 Завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство супругов в Могилеве Происшествия
13:14 Беларусь самодостаточна в плане подготовки кадров для ядерной энергетики - Минэнерго Экономика
13:12 Доллар и евро на торгах 28 октября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:10 В Беларуси вакцинировано против гриппа 35,3% населения Общество
13:04 Бельгия изучает возможность госпитализации больных COVID-19 в соседние страны В мире
13:02 Генпрокуратура возбудила уголовное дело за нарушение работы учреждения образования Происшествия
13:00 Гаражи для хранения велосипедов устанавливают в столичных дворах Регионы
12:58 Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием такси в Гродно Происшествия
12:48 Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/4 финала турнира в Нур-Султане Спорт
12:48 Хоккейный клуб "Неман" возглавил Андрей Сидоренко Спорт
12:32 Следователи ищут очевидцев ДТП с участием авто и мотоцикла в Минске Происшествия
12:30 Около трети выпускников ядерных специальностей вузов идут работать на БелАЭС Экономика
12:28 Госсектор обеспечил более 60% доходов бюджета Брестской области Регионы
12:23 В Риме полиция пресекла попытку устроить массовые беспорядки В мире
12:19 Авиакомпания Finnair потеряла более 430 млн евро из-за пандемии В мире
12:17 Студент стал фигурантом уголовного дела за оскорбление декана и призыв к забастовке Происшествия
12:12 В Вилейке работники МЧС спасли мужчину и женщину при пожаре квартиры Происшествия
12:00 В Барановичском районе легковушка сбила пешехода Происшествия
11:58 Пьяный мужчина обстрелял из пневматики авто Департамента охраны в Полоцке Происшествия
11:57 Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз Общество
11:50 Сегодня нет проблем с наличием СИЗ и медикаментов - Кочанова обсудила с медиками работу в условиях COVID-19 Общество
11:47 В крупнейших городах Литвы ввели карантин В мире
11:34 В Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи Регионы
11:34 В Беларуси надбавки за работу с инфекциями получила 51 тыс. работников Регионы
11:30 Депутаты приняли во втором чтении поправки в пенсионные законы Общество
11:26 До +15°С и небольшие дожди ожидаются в Беларуси 29 октября Общество
11:26 В Витебской области налоговики доначислили в бюджет Br23 млн по итогам контрольных мероприятий Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
28 октября 2020, 13:31

Трудоустройство, ЖКХ и развитие инфраструктуры - Соловей провел прямую линию в Лельчицах

Геннадий Соловей
Геннадий Соловей
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
КГК Витебской области проверил жалобы на отсутствие порядка в многоэтажках и дворах
Терентьев: в решении земельных вопросов гражданам нужно проявлять и личную инициативу

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы трудоустройства, ЖКХ и развития инфраструктуры преобладали на прямой телефонной линии и приеме граждан председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья в Лельчицком районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Возможностью обратиться к губернатору воспользовались жители района и областного центра. Так, гомельчанка Татьяна Василевская дозвонилась в числе первых. У женщины было несколько вопросов, включая земельный спор. Пенсионерка просила разобраться с ее проблемами с выездом на место. Геннадий Соловей заверил - в начале следующей недели сам будет у нее.

Жительница Лельчиц Инна Алексеевна планирует реконструкцию своего дома. Однако, по словам женщины, ей отказывают в открытии кредитной линии на эти цели. Председатель облисполкома уточнил: действительно, банк уменьшает кредитный портфель. Однако есть и нюансы в ситуации жительницы райцентра: фактически она живет и работает в Лельчицах, но юридический адрес нанимателя в Гомеле. Вопрос женщины будет проработан, подчеркнул губернатор.

Геннадий Соловей поручил до конца дня доложить о решении проблемы пенсионерки из Лельчиц. Больная для нее тема - затянувшийся ремонт газового котла.

За 26-летнюю дочь Христину просила жительница райцентра. Девушка - инвалид третьей группы - хочет работать, но есть ограничения по здоровью. В райисполкоме изучат вакансии и подготовят предложения для нее.

На прием к губернатору обратились жители райцентра и смежных районов, а также из Гомеля и Клецка. Так, священнослужитель Александр Ковалько приехал из Клецка. Он рассказал, что в деревушке Ганцевичского района люди начали строить церковь. Отдельные агропредприятия Гомельского района имеют долг перед фермерским хозяйством из Ганцевичского за поставленную продукцию. Заявитель просил губернатора рассмотреть ситуацию с погашением задолженности - эти средства фермер планирует направить на строительство храма.

Представитель ООО "Утилизатор" просил рассмотреть вопрос о деятельности организации. Гомельчанин также готов создать производство кормов для животноводства из пищевых отходов. Стоимость проекта 5,5 тыс. евро. "Новое производство всегда интересно для региона. Готовьте ваше предложение, изучим", - сказал Геннадий Соловей.

Несколько масштабных в рамках района вопросов озвучил губернатору Александр Лисицкий из Лельчиц. Он внес ряд предложений по созданию производств в райцентре и устройству улично-дорожной сети. Каждая позиция рассмотрена детально.

К примеру, в титульном списке райисполкома на благоустройство улично-дорожной сети - более 30 позиций. Намечены перспективы на 2021 год. "Возьмем на контроль и будем помогать. Жизнь идет, всегда есть и возникает масса вопросов. Делитесь своими предложениями с местными властями, вас услышат", - обратился к заявителю Геннадий Соловей.

Свою позицию высказал губернатор и по поводу предложения мужчины о создании новых рабочих мест в районе. Геннадий Соловей уверен: в сельском хозяйстве проблем с вакансиями нет. "На селе очень востребованы люди. Сегодня ситуация такова, что на три трактора один механизатор. В области требуется 525 доярок, 350 механизаторов. Не надо бояться жизни на селе", - подчеркнул он. Подтвердил ситуацию и председатель Лельчицкого райисполкома Сергей Косинский - вакансий в сельском хозяйстве масса.

И развитие инфраструктуры района - на особом счету, заверил председатель облисполкома. Сырьевую зону Лельчицкого района сложно переоценить: 70% его территории занимают леса, плюс кладезь залежей полезных ископаемых. Однако серьезный вопрос - логистика. На разных уровнях прорабатывается строительство в районе железной дороги. Это достаточно дорогостоящий проект, но, по оценке специалистов, перспективы у темы есть. Железнодорожные перевозки в разы дешевле автомобильных.

Всего на прямую линию губернатора дозвонились пять человек, еще пять пришли на личный прием. Каждый вопрос взят на контроль, даны поручения. "Все решения, которые в компетенции облисполкома, будут приняты. Многие обращения решаемы на местном уровне. Сейчас начался отопительный сезон - и для людей этот вопрос актуален. Необходимо обращать внимание на ценовой аспект - наши обслуживающие организации не всегда реально соотносят затраты, которые возлагаются на население с учетом доходов людей", - отметил по итогам прямой линии и приема Геннадий Соловей.

Как уточнили в райисполкоме, востребованы у жителей района и субботние прямые телефонные линии, которые проводят местные власти. Каждый второй поступивший по этой линии вопрос был разрешен положительно.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гомельская область Лельчицы обращения граждан прямая линия Соловей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Гаражи для хранения велосипедов устанавливают в столичных дворах
Фото из архива Госсектор обеспечил более 60% доходов бюджета Брестской области
Фото из архива В Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи
Фото из архива В Беларуси надбавки за работу с инфекциями получила 51 тыс. работников
Фото из архива В Витебской области налоговики доначислили в бюджет Br23 млн по итогам контрольных мероприятий
Фото из архива Домашние сыры, мед и соусы - органические продукты жителям столицы предлагают каждый четверг
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о Всебелорусском народном собрании: это должен быть реальный диалог о стратегии развития страны
Сегодня нет проблем с наличием СИЗ и медикаментов - Кочанова обсудила с медиками работу в условиях COVID-19
Депутаты приняли во втором чтении поправки в пенсионные законы
Яркий, экологичный, уютный! В "Парке Челюскинцев" сразу два новых готовых дома – успейте купить квартиру!
Топ-новости
Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз
Забастовки на производственной площадке недопустимы - директор "Славянки"
Около трети выпускников ядерных специальностей вузов идут работать на БелАЭС
В Беларуси надбавки за работу с инфекциями получила 51 тыс. работников
Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 ноября
Андрейченко: попытки сорвать общенациональный диалог не прекращаются
Трудоустройство, ЖКХ и развитие инфраструктуры - Соловей провел прямую линию в Лельчицах
Профилактика по распространению COVID-19 в учреждениях образования стала обязательной
Студент стал фигурантом уголовного дела за оскорбление декана и призыв к забастовке
До +15°С и небольшие дожди ожидаются в Беларуси 29 октября
В Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи
Оперативный сбор командного состава Вооруженных Сил проходит на Борисовском полигоне
Ответственность руководителя за долги перед ФСЗН усилит гарантии в соцобеспечении - Минтруда
Международные перевозчики могут обратиться в Транспортную инспекцию за разрешениями на 2021 год
Предприятия "Беллегпрома" в III квартале увеличили чистую прибыль и рентабельность
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.