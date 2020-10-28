Трудоустройство, ЖКХ и развитие инфраструктуры - Соловей провел прямую линию в Лельчицах

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы трудоустройства, ЖКХ и развития инфраструктуры преобладали на прямой телефонной линии и приеме граждан председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья в Лельчицком районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Возможностью обратиться к губернатору воспользовались жители района и областного центра. Так, гомельчанка Татьяна Василевская дозвонилась в числе первых. У женщины было несколько вопросов, включая земельный спор. Пенсионерка просила разобраться с ее проблемами с выездом на место. Геннадий Соловей заверил - в начале следующей недели сам будет у нее.

Жительница Лельчиц Инна Алексеевна планирует реконструкцию своего дома. Однако, по словам женщины, ей отказывают в открытии кредитной линии на эти цели. Председатель облисполкома уточнил: действительно, банк уменьшает кредитный портфель. Однако есть и нюансы в ситуации жительницы райцентра: фактически она живет и работает в Лельчицах, но юридический адрес нанимателя в Гомеле. Вопрос женщины будет проработан, подчеркнул губернатор.

Геннадий Соловей поручил до конца дня доложить о решении проблемы пенсионерки из Лельчиц. Больная для нее тема - затянувшийся ремонт газового котла.

За 26-летнюю дочь Христину просила жительница райцентра. Девушка - инвалид третьей группы - хочет работать, но есть ограничения по здоровью. В райисполкоме изучат вакансии и подготовят предложения для нее.

На прием к губернатору обратились жители райцентра и смежных районов, а также из Гомеля и Клецка. Так, священнослужитель Александр Ковалько приехал из Клецка. Он рассказал, что в деревушке Ганцевичского района люди начали строить церковь. Отдельные агропредприятия Гомельского района имеют долг перед фермерским хозяйством из Ганцевичского за поставленную продукцию. Заявитель просил губернатора рассмотреть ситуацию с погашением задолженности - эти средства фермер планирует направить на строительство храма.

Представитель ООО "Утилизатор" просил рассмотреть вопрос о деятельности организации. Гомельчанин также готов создать производство кормов для животноводства из пищевых отходов. Стоимость проекта 5,5 тыс. евро. "Новое производство всегда интересно для региона. Готовьте ваше предложение, изучим", - сказал Геннадий Соловей.

Несколько масштабных в рамках района вопросов озвучил губернатору Александр Лисицкий из Лельчиц. Он внес ряд предложений по созданию производств в райцентре и устройству улично-дорожной сети. Каждая позиция рассмотрена детально.

К примеру, в титульном списке райисполкома на благоустройство улично-дорожной сети - более 30 позиций. Намечены перспективы на 2021 год. "Возьмем на контроль и будем помогать. Жизнь идет, всегда есть и возникает масса вопросов. Делитесь своими предложениями с местными властями, вас услышат", - обратился к заявителю Геннадий Соловей.

Свою позицию высказал губернатор и по поводу предложения мужчины о создании новых рабочих мест в районе. Геннадий Соловей уверен: в сельском хозяйстве проблем с вакансиями нет. "На селе очень востребованы люди. Сегодня ситуация такова, что на три трактора один механизатор. В области требуется 525 доярок, 350 механизаторов. Не надо бояться жизни на селе", - подчеркнул он. Подтвердил ситуацию и председатель Лельчицкого райисполкома Сергей Косинский - вакансий в сельском хозяйстве масса.

И развитие инфраструктуры района - на особом счету, заверил председатель облисполкома. Сырьевую зону Лельчицкого района сложно переоценить: 70% его территории занимают леса, плюс кладезь залежей полезных ископаемых. Однако серьезный вопрос - логистика. На разных уровнях прорабатывается строительство в районе железной дороги. Это достаточно дорогостоящий проект, но, по оценке специалистов, перспективы у темы есть. Железнодорожные перевозки в разы дешевле автомобильных.

Всего на прямую линию губернатора дозвонились пять человек, еще пять пришли на личный прием. Каждый вопрос взят на контроль, даны поручения. "Все решения, которые в компетенции облисполкома, будут приняты. Многие обращения решаемы на местном уровне. Сейчас начался отопительный сезон - и для людей этот вопрос актуален. Необходимо обращать внимание на ценовой аспект - наши обслуживающие организации не всегда реально соотносят затраты, которые возлагаются на население с учетом доходов людей", - отметил по итогам прямой линии и приема Геннадий Соловей.

Как уточнили в райисполкоме, востребованы у жителей района и субботние прямые телефонные линии, которые проводят местные власти. Каждый второй поступивший по этой линии вопрос был разрешен положительно.-0-