Трудовые акции содействуют сохранению связи поколений и объединению людей - мнение

25 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трудовые акции помогают сохранять связующую нить поколений и консолидировать людей в целом. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА второй секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Юлия Липовская во время республиканского субботника.

Юлия Липовская уверена: все, что делается вместе и сообща, дает значимый результат. "Сегодня по всей стране союз молодежи дал старт проекту "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто". Он ориентирован на наведение порядка у мемориальных комплексов, памятников и обелисков времен Великой Отечественной. Объектами внимания молодежи становятся места, хранящие память о событиях тех страшных лет. Такие трудовые акции - один из способов сохранения связующей нити поколений, консолидации белорусского общества на основе героических традиций и истории страны", - рассказала она.

Сегодня к проекту присоединились более 400 активистов из всех районов области, они навели порядок на более чем 25 памятных местах. Представители областного комитета БРСМ трудились в Гомеле у мемориального комплекса "Курган славы" и прилегающей к нему территории парка "Фестивальный".

Активисты Житковичского районного комитета БРСМ навели порядок и открыли после реконструкции мемориал в память сожженной деревни Надубово. "Этому событию предшествовала большая работа. Памятный знак был установлен по инициативе райкома в 2004 году. Захотелось благоустроить и немного обновить его. Ребята привезли и уложили около тонны гранитного камня из горнодобывающего предприятия "Гранит", подкрасили столбы, облагородили плитку. Каждый внес частичку себя", - отметила первый секретарь Житковичского райкома БРСМ Евгения Кахаева.

В Ельске добровольцы БРСМ также благоустроили братскую могилу 48 советским воинам, погибшим в конце 1943 года при освобождении района. В Жлобине навели порядок на прилегающей к памятнику на братском кладбище территории: очистили от листвы, сухостоя и мусора, обновили краску.

Активисты БРСМ в каждом районе внесли свою лепту в общее дело. Молодежный марафон добрых дел продолжается.

Трудовой молодежный почин "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто" реализуется территориальными организациями БРСМ с 25 апреля по 4 мая во всех регионах страны во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине Великой Победы, и республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы". Его цель - обеспечение преемственности поколений через привлечение молодежи к сохранению исторической памяти.-0-