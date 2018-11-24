Трудовые династии являются гордостью АПК Гомельской области - Дворник

24 ноября, Брагин /Корр. БЕЛТА/. Особая гордость агропромышленного комплекса Гомельского региона - трудовые династии. Такое мнение высказал сегодня на областном празднике "Дажынкi" в Брагине председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве примера руководитель области привел семью Богдановых, чей общий трудовой стаж на Рогачевском молочно-консервном комбинате составляет 315 лет. Три заслуженные трудовые династии есть в Речицком районе: Будник, Смольские и Забиран. "Каждая из них отдала крестьянскому труду в среднем по 145 лет", - сказал губернатор. Калинковичский район не одно десятилетие прославляют семьи Воробей и Есьман.

По словам главы региона, в прошедшую уборочную кампанию на полях области работали 8 семейных экипажей. Так, отец и сын Кубрик из Буда-Кошелевского района намолотили 1,3 тыс. т зерна, свыше 1,1 тыс. т добавили в общую копилку речицкие комбайнеры Геннадий и Андрей Кот.

Искренние слова признательности и благодарности выразил губернатор в адрес лидеров прошедшей жатвы. Первыми тысячниками в области стали комбайнеры агрокомбината "Холмеч" Речицкого района Иван Вырвич и Олег Хвост. Их намолот с кукурузой составил почти 6,7 тыс. т. В беседе с журналистами передовики признались, что главное - подходить к работе со всей ответственностью. "Гордимся своим достижением и своим хозяйством. Благодаря правильной работе агрономов нам удается получать такой урожай", - сказал Иван Вырвич.

Среди молодежных экипажей отличились Сергей Карпенко и Андрей Кульманский из "Тихинич" Рогачевского района.

"Всего же в области 190 экипажей с гордым званием "тысячники", - добавил Владимир Дворник. Перевезли с полей более 1 тыс. т зерна и кукурузы 213 водителей.

Обращаясь к участникам торжественного чествования, губернатор отметил, что перед органами власти стоит важная задача повысить качество и уровень жизни тружеников села, сделать все, чтобы молодежь, которая пишет свою биографию в деревне, видела благополучные горизонты и широкие перспективы для самореализации.

Брагин сегодня стал столицей регионального праздника "Дажынкi" - здесь чествуют лучших тружеников села Гомельской области. Основная концепция мероприятия подчинена девизу "Мая радзіма - мой гонар". Городской поселок превратился в большую праздничную площадку. В путешествие по "Брагинщине самобытной" приглашают тематические подворья на площади Ленина. По улице Советской развернулась выставка сельскохозяйственной техники. Огромные караваи и буханки хлеба, а также увесистые дары осени можно увидеть на выставке-дегустации предприятий области. Многообразием ассортимента радуют торговые ряды. В праздничных мероприятиях принимают участие почти 5 тыс. человек - жителей и гостей района.-0-

Фото Сергея Холодилина