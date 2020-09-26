Трудовые династии в АПК вызывают гордость - Соловей

26 сентября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Трудовые династии, работающие в аграрной сфере, вызывают гордость и уважение. Это подчеркнул сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на областном празднике "Дажынкі-2020" в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к труженикам села, губернатор отметил, что профессионализм аграриев, их самоотдача и преданность делу заслуживают глубокого уважения. "Я верю в надежность сильных духом, трудолюбивых и честных людей, занятых в сельском хозяйстве. С чувством особой гордости и уважения отношусь к тем семьям, где из поколения в поколение прививается любовь к крестьянскому труду", - сказал председатель облисполкома. Он привел несколько ярких примеров трудовых династий региона. Так, в семье Берещенко общий трудовой стаж в ОАО "Бобовский" Жлобинского района превышает 80 лет. В "Заречье" Рогачевского района трудится уже третье поколение семьи Пугач. "Примечательно, что 15-летний внук основателя династии с удовольствием попробовал свои силы в этой уборочной кампании", - подчеркнул губернатор. С высоким результатом в "Кривске" Буда-Кошелевского района работают отец и сыновья Свердловы. Близнецы в числе лучших комбайнеров района, обратил внимание Геннадий Соловей.

Он назвал праздник "Дажынкі" данью уважения людям самой мирной профессии, которым земля дарит свои неисчислимые богатства. Губернатор пожелал всем, кто связал свою жизнь с сельским хозяйством региона, крепкого здоровья, достатка, семейного благополучия, богатых урожаев и дождей по расписанию.

Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Мозыре тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, гостей. Лидерам жатвы вручили награды. В городе работают несколько праздничных площадок, которые знакомят с работой аграриев.-0-