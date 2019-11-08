Труженики АПК Гомельской области с начала года заработали более Br2,5 млрд

8 ноября, Речица /Корр. БЕЛТА/. Труженики агропромышленного комплекса Гомельской области с начала года заработали более Br2,5 млрд, сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время чествования лучших тружеников села на областном празднике "Дажынкі-2019" в Речице, передает корреспондент БЕЛТА.
Губернатор зачитал приветственный адрес от Президента Беларуси участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки.
Говоря о результатах работы агропромышленного комплекса, Геннадий Соловей подчеркнул, что в регионе сельское хозяйство по праву является ключевой отраслью экономики. "С начала года труженики АПК заработали более Br2,5 млрд. Экспортная выручка на одного работающего в отрасли превысила $4 тыс.", - привел цифры председатель облисполкома.
По его информации, всего в сельском хозяйстве области заняты 7% трудоспособного населения, которые дают почти 11% валовой добавленной стоимости. "Другими словами, один труженик села кормит 34 жителя региона. Ваш труд - это залог продовольственной безопасности, социальной стабильности и гарант благополучия", - сказал Геннадий Соловей.
Он обратил внимание, что за первое полугодие в основной капитал сельскохозяйственной отрасли привлечено более Br190 млн. "Благодаря господдержке в Гомельской области наибольшее количество сельхозорганизаций работает с прибылью. А среди тех, что попали под действие указов Президента по финансовому оздоровлению, почти 95% вышли на платежеспособный уровень", - отметил глава региона.
Геннадий Соловей положительно оценил результаты, с которыми подошли к профессиональному празднику предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. "Так, 95% от общего объема экспорта сельхозпродукции приходится на мясо-молочный холдинг. На протяжении ряда лет переработчики расширяют ассортимент. Только в этом году доля мясо-молочных новинок составила 5% от общего перечня выпускаемой продукции", - привел пример он.
Устойчивый рост производства и успешная реализация убедительно свидетельствуют о постоянном спросе на отечественные продукты, в том числе за пределами страны. В частности, с начала года предприятия агропромышленного комплекса области экспортировали продукции уже на $234 млн. Это больше, чем в прошлом году.
О популярности гомельской продукции за рубежом свидетельствуют и многочисленные международные награды, добавил Геннадий Соловей. Так, по результатам московской выставки "Продэкспо-2019" десять продуктов Рогачевского молочно-консервного комбината и три изделия Калинковичского мясокомбината удостоены золотых медалей.
Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Речице тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, гостей. В городе работают несколько праздничных площадок, которые знакомят с работой аграриев в различных ее проявлениях.-0-