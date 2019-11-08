Труженики АПК Гомельской области с начала года заработали более Br2,5 млрд

8 ноября, Речица /Корр. БЕЛТА/. Труженики агропромышленного комплекса Гомельской области с начала года заработали более Br2,5 млрд, сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время чествования лучших тружеников села на областном празднике "Дажынкі-2019" в Речице, передает корреспондент БЕЛТА.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Речица принимает областной праздник "Дажынкі-2019" Лучших тружеников села Гомельского региона чествовуют на областном празднике "Дажынкі-2019" в Речице.

Губернатор зачитал приветственный адрес от Президента Беларуси участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки.

Говоря о результатах работы агропромышленного комплекса, Геннадий Соловей подчеркнул, что в регионе сельское хозяйство по праву является ключевой отраслью экономики. "С начала года труженики АПК заработали более Br2,5 млрд. Экспортная выручка на одного работающего в отрасли превысила $4 тыс.", - привел цифры председатель облисполкома.

По его информации, всего в сельском хозяйстве области заняты 7% трудоспособного населения, которые дают почти 11% валовой добавленной стоимости. "Другими словами, один труженик села кормит 34 жителя региона. Ваш труд - это залог продовольственной безопасности, социальной стабильности и гарант благополучия", - сказал Геннадий Соловей.

Он обратил внимание, что за первое полугодие в основной капитал сельскохозяйственной отрасли привлечено более Br190 млн. "Благодаря господдержке в Гомельской области наибольшее количество сельхозорганизаций работает с прибылью. А среди тех, что попали под действие указов Президента по финансовому оздоровлению, почти 95% вышли на платежеспособный уровень", - отметил глава региона.

Геннадий Соловей положительно оценил результаты, с которыми подошли к профессиональному празднику предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. "Так, 95% от общего объема экспорта сельхозпродукции приходится на мясо-молочный холдинг. На протяжении ряда лет переработчики расширяют ассортимент. Только в этом году доля мясо-молочных новинок составила 5% от общего перечня выпускаемой продукции", - привел пример он.

Устойчивый рост производства и успешная реализация убедительно свидетельствуют о постоянном спросе на отечественные продукты, в том числе за пределами страны. В частности, с начала года предприятия агропромышленного комплекса области экспортировали продукции уже на $234 млн. Это больше, чем в прошлом году.

О популярности гомельской продукции за рубежом свидетельствуют и многочисленные международные награды, добавил Геннадий Соловей. Так, по результатам московской выставки "Продэкспо-2019" десять продуктов Рогачевского молочно-консервного комбината и три изделия Калинковичского мясокомбината удостоены золотых медалей.

Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Речице тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, гостей. В городе работают несколько праздничных площадок, которые знакомят с работой аграриев в различных ее проявлениях.-0-

Чрезвычайный погодный режим минувшего лета протестировал аграриев на прочность - Соловей В целом в области собрано зерновых на 12% больше, чем в прошлом году, с учетом кукурузы общий вес гомельского каравая приблизился к заветному миллиону тонн. Однако из-за непогоды в регионе погибли 4,5% посевов, десятая часть оказалась поврежденной.

В Гомельской области каждый шестой экипаж на жатве-2019 намолотил свыше 1 тыс. т зерна Абсолютными лидерами минувшей жатвы были названы Владимир Таболин и Александр Астапенко из совхоза-комбината "Заря" Мозырского района, которые на комбайнах "Полесье" отправили в закрома по 6 тыс. т зерна.

В Гомельской области до конца года планируют ввести 4 молочно-товарных комплекса Внедрение передовых технологий, обновление машинно-тракторного парка и техническое перевооружение отрасли являются, по мнению губернатора, залогом успешного развития АПК региона.

Создание комфортных условий на селе способствует закреплению молодых специалистов в АПК - Соловей Губернатор, отметив заслуги опытных, известных далеко за пределами области руководителей сельскохозяйственных предприятий региона, не сомневается, что им растет достойная смена.