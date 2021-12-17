Цех по кипованию торфа откроют в Крупском районе к концу 2025 года

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цех по кипованию торфа откроют на торфопредприятии "Туршовка" в Крупском районе к концу 2025 года. Об этом журналистам сегодня рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич во время открытия модернизированного торфобрикетного завода в поселке Правдинский Пуховичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"На торфопредприятии "Туршовка" в Крупском районе откроют новый цех по кипованию торфа. Его производительность составит 32,5 тыс. т торфяной продукции в год", - сказал Виктор Каранкевич.

Планируется, что это будет современное производство с высоким уровнем автоматизации. Его запуск позволит расширить ассортимент производимой торфяной продукции, в том числе ориентированной на экспорт.

В Минской области также реализуют проекты по переводу отдельных котельных ЖКХ на использование фрезерного торфа вместо природного газа.-0-