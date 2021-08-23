Цех по окорке древесины запустил Пинский лесхоз

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23 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском лесхозе заработал новый цех по окорке древесины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в лесхозе.Цех обустроили на производственном участке рядом с агрогородком Молотковичи. Лесхоз за счет собственных средств подготовил здание для установки линии и закупил новое оборудование. Создали шесть рабочих мест. Если раньше в лесхозе выпускали хозяйственный кол, то новая линия позволила обрабатывать бревна большего диаметра. В цеху открыт выпуск столбов. В перспективе планируют изготавливать кол садовый и виноградный. Спрос на такую продукцию высокий как на внутреннем, так и на внешних рынках. Например, она востребована в промышленном садоводстве, животноводстве, при строительстве жилья.Рядом с цехом по окорке древесины появится сушильный комплекс. Там лесхоз построит котельную и установит две сушильные камеры объемом 80 куб.м. Работы планируется завершить до конца этого года. Также на производственном участке намереваются построить площадку для хранения крупных лесоматериалов, щепы и опилок. К слову, отходы производства Пинский лесхоз продает фермерским хозяйства и предприятиям по выпуску пеллет."Обновляется техника для заготовки и вывоза древесины. Приобрели новый харвестер, буквально второй месяц работает у нас в лесу. Тем самым поднимается производительность", - отметили в Пинском лесхозе.-0-