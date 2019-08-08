Цех по переработке древесины открыли в Лоевском лесхозе

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цех по переработке древесины открыли в ГЛХУ "Лоевский лесхоз" (Гомельская область). Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

В торжественном мероприятии по случаю запуска нового производства приняли участие министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа и генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Юрий Липский. "Это большое событие как для работников Лоевского лесхоза, так и для экономики района в целом. Здесь установлено современное оборудование, что позволит ежемесячно производить 600-700 куб.м пиломатериалов. Также в лесхозе создано 22 новых рабочих места", - сказал Виталий Дрожжа.

Ранее в Лоевском лесхозе не было собственной деревообработки. Руководство Гомельского ГПЛХО поставило задачу создать деревообрабатывающие мощности с учетом местных особенностей в каждом хозяйстве области. Ее нужно было решить в соответствии с Программой промышленного развития деревообрабатывающих производств Министерства лесного хозяйства Беларуси на 2019 год.

По словам главного инженера Лоевского лесхоза Александра Пунтуса, для создания нового цеха потребовалось Br897,5 тыс. Лесоводы рассчитывают, что все затраты на организацию деревообрабатывающего производства окупятся. Первая продукция нового цеха уже продана на биржевых торгах.-0-