Цех по производству профилактической обуви планируется построить в Минске

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр" планирует в долгосрочной перспективе построить цех по производству профилактической обуви в Минске. Об этом сообщил журналистам генеральный директор центра Владимир Калевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная наша задача - обеспечить белорусских граждан качественными средствами реабилитации. И всю потребность мы закрываем в полном объеме. Львиную долю - 85% - на эти цели предприятие получает из бюджета. На эти средства изготавливаются коляски, протезы, бандажные изделия, которые наши пациенты получают бесплатно" - отметил Владимир Калевич. Вместе с тем предприятию поставлена задача к 2025 году добиться соотношения бюджетных средств, которые выделяются БПОВЦ, и заработанных на уровне 50х50. "Поэтому в долгосрочных планах - построить в Минске цех по производству профилактической обуви. С одной стороны, чтобы более оперативно реагировать на запросы наших потребителей, но также чтобы дополнительно зарабатывать деньги. Уже выделен земельный участок, в следующем году будет разработан проект, дальше будем исходить из финансовых условий", - поделился планами генеральный директор.

"Мы понимаем, что надо развиваться. У нас уже есть проект по строительству механосборочного производства при филиале в Гомеле. Рассчитываем в 2020 году приступить к реализации этого проекта. По срокам он затянется примерно на 11-12 месяцев. Собираемся выпускать почти всю линейку инвалидных колясок, ходунки, трости, костыли из более легких материалов, в том числе композитных", - добавил Владимир Калевич.

Руководитель центра рассчитывает, что от оказания услуг на внебюджетной основе (тренажерный зал, бассейн, медицинские услуги и т.д.) и на экспортных поставках своих изделий в этом году предприятие получит $800-900 тыс.

В состав РУП "Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр" входят пять филиалов, пять протезно-ортопедических мастерских и ателье, протезно-ортопедический госпиталь с поликлиникой на 80 коек и 300 посещений в смену, лечебно-реабилитационный комплекс, специализированный образовательно-реабилитационный центр с возможностью проживания слушателей на время обучения, магазин "Ортопедия и средства реабилитации". Спектр услуг БПОВЦ включает проектирование и изготовление инвалидных кресел-колясок и прочих технических средств социальной реабилитации, пошив ортопедической обуви по индивидуальным заказам, стационарное протезирование и обучение ходьбе и пользованию протезами, также лечебно-реабилитационные и физкультурно-оздоровительные услуги.-0-

Компенсация самостоятельной покупки средств реабилитации может быть внедрена в 2020 году Действующее положение о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите было утверждено постановлением Совета Министров от 11 декабря 2007 года №1722.