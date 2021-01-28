Целевая мини-ярмарка вакансий для пожилых людей пройдет в Могилеве 2 февраля

28 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Целевая мини-ярмарка вакансий для пожилых граждан пройдет в Могилеве 2 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

"Во время мероприятия граждане смогут ознакомиться с имеющимися на рынке труда вакансиями. Кроме этого, мы подготовили практическое занятие "Возраст - не помеха", на котором можно будет получить всестороннюю информацию о профессиях, пользующихся спросом, - рассказали в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома. - Также познакомим с методами самостоятельного поиска работы, составления резюме, подготовкой к собеседованию с потенциальным нанимателем".

Во время мини-ярмарки вакансий участники получат раздаточный материал, в котором будет рассказано о профессиях, характеристиках процесса труда, требованиях профессии к человеку, возможных местах получения образования.

Целевая мини-ярмарка вакансий будет проходить с 11.00 по адресу ул.Космонавтов, 17 в актовом зале управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома. Телефоны для справок: 8 (0222) 41-88-10, 8 (0222) 41-88-04, 8 (0222) 76-89-82.-0-