Цена хранилища техники в Гомельском районе увеличилась в 600 раз на электронных торгах

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Начальная цена хранилища техники в Гомельском районе на электронных торгах увеличилась более чем в 600 раз, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

На очередных электронных торгах было продано два объекта: комплекс зданий и сооружений по улице Товарной в Жлобине и здание хранилища техники в Гомельском районе.

На объект, расположенный в Гомельском районе, претендовали семь участников. Цена продажи стартовала с одной базовой величины и увеличилась более чем в 600 раз.

Три претендента заинтересовались имуществом в Жлобине и подали заявки на участие в электронных торгах. Цена лота увеличилась более чем на Br8,5 тыс.

Продажа государственного имущества на электронных торгах становится все популярнее в Беларуси. Комитет "Гомельоблимущество" продолжает активно использовать возможность продажи государственного недвижимого имущества на электронных торгах.

Следующие электронные торги объявлены на 11, 16 и 18 марта 2021 года. Подробная информация на сайте ЭТП "БУТБ - имущество": www.et.butb.by.

Заявления для участия в торгах принимают в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" по адресу: Минск, ул.Казинца, д.2, а также в филиалах биржи, которые расположены во всех областных центрах страны.

По вопросам участия в торгах можно обращаться по телефонам биржи в Гомеле: (+375 17) 309-37-44, (+375 17) 309-32-49, (+375 232) 50-62-69, 50-62-20, комитета "Гомельоблимущество": (+375 232) 50-66-43, 50-69-49.-0-