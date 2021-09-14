Цена комплекса зданий в Чечерске на торгах выросла в более чем 570 раз

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Цена комплекса зданий в Чечерске выросла почти в 575 раз на электронных торгах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".
Сегодня на электронные торги, организованные комитетом "Гомельоблимущество", было выставлено четыре объекта. Наибольший интерес со стороны покупателей вызвал комплекс зданий общей площадью более 8 тыс. кв. м в Чечерске. "Для участия в торгах было подано 9 заявлений. Начальная цена лота - 6 базовых величин (Br174). В ходе торгов, которые продолжались чуть более часа, начальная цена выросла в 575 раз и составила Br100 тыс., или Br12,5 за квадратный метр", - рассказали в комитете.
Специалисты отметили, что, несмотря на высокую цену, объект остается обременен обязательным условием - осуществление предпринимательской деятельности.
Очередные торги пройдут 21, 23, 28 и 30 сентября, 5, 7, 12 и 14 октября. Более подробную информацию обо всех предстоящих торгах и выставленных лотах можно узнать на сайтах комитета "Гомельоблимущество" и Госкомимущества.-0-