Цена на площадку возле светомузыкального фонтана в Бресте возросла на аукционе в 230 раз

30 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялись торги на право аренды перспективной площадки в центральной части города, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

В круглом зале горисполкома провели аукцион по продаже объектов недвижимости, находящихся в городской собственности. В частности, на торги был выставлен стеклянный павильон, расположенный рядом с мультимедийным светомузыкальным фонтаном и кинотеатром "Беларусь". За право аренды боролись 14 участников. Лот выставлялся по начальной цене Br608. В итоге его стоимость выросла в 230 раз. Объект был продан частной организации за Br140 тыс.

Площадь павильона - почти 144 кв.м. Право аренды будет предоставлено на пять лет. Обязательным условием продажи указано предназначение объекта: он должен использоваться для общественного питания и туристической деятельности. "Эта площадка находится в самом центре города, на главной пешеходной улице. Ее расположение довольно привлекательное. Несмотря на то, что светомузыкальный фонтан появился чуть меньше года назад, он уже стал достопримечательностью Бреста", - отметил Вадим Кравчук.

Первый зампредседателя горисполкома добавил, что среди предпринимателей пользуются спросом площадки для аттракционов и пунктов проката. С аукциона реализовано 23 таких объекта. Из них восемь предназначаются для размещения надувных батутов. В частности, они будут установлены на набережной Мухавца, возле гребного канала, в парке Мира, Северном городке, микрорайоне Дубровка. Договор аренды на такие площадки рассчитан на один сезон.-0-