Цена права аренды двух открытых площадок в центре Гродно на аукционе выросла в 1270 раз

5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Право аренды двух открытых площадок в центре Гродно на аукционе продали по цене в 1,27 тыс. раз выше первоначальной. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском горисполкоме.

На аукционе, который сегодня прошел в горисполкоме, наиболее активная борьба развернулась за два практически одинаковых лота - права заключения договора аренды открытых площадок на площади Советской в Гродно в 5 кв.м каждая. По условиям аукциона здесь должны разместиться гироскутеры, сегвеи и электрические самокаты, сдаваемые напрокат. Таким образом решено упорядочить ситуацию с этим транспортом в центре города.

"На каждый лот претендовали по два участника. По итогам аукциона начальная цена в Br22,3 увеличилась более чем в 1,27 тыс. раз, до Br28 тыс.", - отметили в Гродненском горисполкоме.

Также на аукцион был выставлен участок для строительства группы одноквартирных, блокированных одно- и двухэтажных жилых домов в районе улиц Малыщинская - Белые Росы - Старомалыщинская - Букетная. Начальная цена за участок площадью около 0,36 га составила чуть более Br2,4 тыс. Претендовали на него три участника. В итоге лот продали за сумму около Br140 тыс.-0-