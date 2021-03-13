13 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Цена за комплекс трех зданий в Речице выросла на электронных торгах почти в 100 раз. Стартовала борьба за лот с Br87, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Новый собственник объектов определился на электронной торговой площадке "БУТБ-Имущество", где прошли вторые в 2021 году торги, организованные комитетом "Гомельоблимущество".

Борьба за комплекс зданий в Речице была достаточно напряженной, торги стартовали с одной из минимально возможных цен - Br87. На этот лот было четыре претендента. За приобретенное имущество новому собственнику придется заплатить чуть более Br8,5 тыс.

"Новый владелец комплекса планирует наладить на базе бывшего государственного имущества производство. В соответствии с обязательными условиями аукциона он должен осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием приобретенного объекта не менее одного года", - рассказали в комитете.

Следующие электронные торги состоятся 30 марта и 6 апреля. В комитете напомнили, что для участия в них необходимо предварительно пройти аккредитацию на ЭТП "БУТБ-Имущество". Нужно пройти регистрацию на сайте, сформировать документы при помощи инструментария портала и с комплектом документов, в том числе платежкой о внесении задатка, прийти в офис биржи. Подробнее о порядке аккредитации можно ознакомиться в памятке на сайте биржи. Также получить необходимую информацию можно по телефону 8 (017) 309-37-44 или в областных филиалах. Телефоны отдела аукционов в Гомеле (0232) 50-66-43, (0232) 50-69-49.-0-