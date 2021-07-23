Центр адаптивной стрельбы из лука для лечения детей со сколиозом появится в Могилеве

23 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Центр адаптивной стрельбы из лука для лечения детей со сколиозом появится к 1 сентября в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Могилевской санаторной школы-интерната для детей, больных сколиозом, Евгений Рудаковский.

"Реализация проекта стала возможной благодаря участию учреждения образования в конкурсе социальных проектов Social Weekend, на котором мы представили инициативу "Яблочко", - рассказал Евгений Рудаковский. - Идея в том, чтобы использовать спорт как один из видов поддерживающей терапии, эффектом от которого станет укрепление у больного ребенка мышечного корсета позвоночника и мышц плечевого пояса. Стрельба из лука не только ускорит процесс выздоровления, но и сделает его интересным и увлекательным".

Сегодня основная методика лечения заболевания в школе-интернате - лечебная физкультура, которая повышает шансы на успешное выздоровление ребенка более чем на 60%. В систему исправления осанки также входят физиотерапевтические процедуры, плавание и массаж. По мнению специалистов, стрельба из лука в сочетании с традиционными методами позволит значительно повысить результативность лечения, достичь хорошего терапевтического эффекта и закрепить его. Тем более что эта методика апробирована по всему миру. При стрельбе из лука напрягаются мышцы туловища, рук и ног, а натяжение тетивы дает в упоре утяжеление до 20-25 кг.

"В нашей стране деформации позвоночника выявляются у 6,5% детей школьного возраста, из них сколиоз - у 86%, - уточнил Евгений Рудаковский. - Это значит, что в Могилевской области сколиозом болеют около 6 тыс. детей. У больного ребенка позвонки смещаются вокруг своей оси, что вызывает массу неприятных последствий для всего организма. Так, спиральные здания наглядно демонстрируют суть сколиоза, при котором развивается только одна группа мышц, а другая, наоборот, ослабевает. Поэтому к физической активности ребенка нужно подходить очень осторожно, ведь даже при неправильном занятии плаванием можно сильно испортить осанку".

Стрельба из лука как вид терапии подойдет детям со второй и третьей стадией сколиоза. Как правило, это примерно 70% воспитанников школы-интерната. Заниматься с ними будет не приглашенный спортивный тренер, а профессиональный медик, который будет следить за правильностью выполнения упражнений в зависимости от особенностей анатомического строения тела ребенка, степени сколиоза, а также наличия лево- или правосторонней дисплазии.

Планируется, что в этом учебном году обучение и лечение в школе-интернате пройдут более 100 воспитанников. К 1 сентября для них оборудуют специализированную площадку для занятий стрельбой из лука, закупят спортивное оборудование. Благодаря тому, что финансовая поддержка для реализации проекта оказалась больше заявленной - Br9,5тыс., на площадке появится еще и специальное ограждение, которое будет обеспечивать безопасность.

Social Weekend - крупнейший в Беларуси конкурс социальных проектов, участники которого презентуют свои идеи для различных сфер жизни, а победитель получает необходимые знания и финансовую поддержку для воплощения замысла. В этом году из более чем 300 заявленных проектов в финал вышли 18. Могилевскую область в нем представил всего один проект.-0-