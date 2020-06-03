Центр амбулаторной реабилитации появится в новой поликлинике в Гомеле

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Городской центр амбулаторной реабилитации откроют во взрослом отделении поликлинического комплекса в 17-м микрорайоне Гомеля, который планируют ввести в эксплуатацию в этом году, сообщила сегодня журналистам главный врач Гомельской центральной городской поликлиники Екатерина Цитко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На протяжении более пяти лет в городском здравоохранении продумывали вопросы и варианты организации амбулаторной реабилитации пациентов. И на базе новой поликлиники будет открыто отделение амбулаторной реабилитации", - сказала Екатерина Цитко. Медпомощь в нем смогут получить не только пациенты, закрепленные территориально за поликлиникой. В учреждении будет функционировать городской центр коллективного пользования амбулаторной реабилитации. Акценты сделают на реабилитацию пациентов с неврологическими заболеваниями, с кардиальной, травматологической патологиями. "Все эти направления будут внедряться поэтапно", - отметила главврач.

Она назвала три составляющие комплексного реабилитационного процесса. Первая - это отделение электрофизиолечения с различными аппаратами: магнитотерапии, лазеротерапии, криотерапии. Вторая - отделение реабилитации с современными залами ЛФК, механотерапией. По словам главврача, механокомплексы будут использоваться в реабилитации постинсультных, посттравматологических пациентов. Третья составляющая - водолечебница с подводным душем-массажем, циркулярным, восходящим душем, с отдельным комплексом для нижних конечностей, бассейном, в котором будут проводить занятия ЛФК с аквааэробикой, аквагимнастикой.

"Программа медицинской реабилитации будет разработана индивидуально для каждого. Основной акцент - на пациентов с высоким реабилитационным потенциалом. Цель реабилитации будет заключаться в полном восстановлении работоспособности человека и вовлечении его в экономическую жизнь страны", - подчеркнула Екатерина Цитко.

В целом же новая поликлиника рассчитана более чем на 800 посещений в смену. На ее базе будут развивать современный уролого-андорологический центр. Предусмотрен дневной стационар. "Этот объект будет знаковым для городского здравоохранения", - добавила главврач.

Генеральный директор строительного треста №14" Станислав Сильченко рассказал, что на объекте активно ведутся отделочные работы. "По комплексу строительно-монтажных работ фактически осталось около месяца до завершения", - добавил он. Параллельно поставляется медицинское оборудование.-0-