Центр автоматизированного управления дорожным движением создали в Бресте

26 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте создали центр автоматизированной системы управления дорожным движением. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"27 мая состоится открытие центра автоматизированной системы управления дорожным движением. Это стало возможным благодаря реализации проекта трансграничного сотрудничества. Создана интеллектуальная транспортная система путем внедрения автоматизированных систем управления дорожным движением на семи светофорных объектах", - написал Александр Рогачук.

Умные светофоры оборудованы на пересечении Варшавского шоссе с ул. Махновича, ул. Краснознаменной, ул. Октябрьской Революции и ул. 28 июля, перекрестке ул. Октябрьской Революции и проспекта Республики. Система будет регулировать дорожное движение на пересечении ул. Московская с ул. Пионерская и ул. 28 июля, а также с ул. Гаврилова, Партизанским проспектом и проспектом Республики.

"В беспроводной системе обнаружения транспорта используются магнитные детекторы, которые передают данные в режиме реального времени на расположенную поблизости точку доступа или репитер. Затем информация поступает дорожному контролеру, который ее принимает и обрабатывает", - пояснил глава города. Он добавил, что с 25 мая в адаптивном режиме работает первый светофор на пересечении Варшавского шоссе и ул. Махновича. В течение месяца будут подключены остальные объекты.-0-

Фото из Telegram-канала Александра Рогачука