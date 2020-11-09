Центр белорусско-китайских межкультурных коммуникаций открыли в ПолесГУ

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском государственном университете открыли учебно-методический кабинет "Центр белорусско-китайских межкультурных коммуникаций", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая кафедрой межкультурных коммуникаций доцент Ольга Жилевич.

Под центр выделено помещение на втором этаже 2-го корпуса университета по ул.Куликова. Кабинет оснащен компьютерами, телевизором, учебно-методической и познавательной литературой. Сейчас здесь работают два преподавателя китайского языка. Планируется, что волонтеры - носители языка будут проводить онлайн-занятия.

Новый объект создан по программе сотрудничества между ПолесГУ и Фуцзянским университетом и университетом Цюйфу. Китайские партнеры поздравили белорусских коллег с открытием нового объекта через видеообращение, в котором выразили стремление к дальнейшему взаимодействию.

"Мы не первый год сотрудничаем с двумя партнерскими университетами в Китае. В ПолесГУ работает летняя школа русского языка для китайских студентов. Наши ребята выезжали туда на стажировку, преподаватели - для участия в научных семинарах. Вообще у нас большие планы, но из-за пандемии по коронавирусу приходится их корректировать", - сказала Ольга Жилевич.

В первую очередь центр рассчитан на студентов, которые обучаются по специальности "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" и "менеджмент в сфере международного туризма". Здесь будут проходить курсы по обучению китайскому языку, действовать дискуссионный и киноклубы, кружок по китайской письменности, проводиться научные семинары и другие мероприятия.

"Это пока первый шаг. В дальнейшем мы планируем организовывать курсы не только для своих студентов, но и для пинчан. Будем набирать группы школьников и взрослых слушателей. Основная цель центра - популяризация китайской культуры, методическая помощь и предоставление широкого доступа к различным ресурсам всем заинтересованным в изучении китайского языка", - отметила завкафедрой ПолесГУ.-0-