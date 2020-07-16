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16 июля 2020, 08:33

Центр белорусско-китайской дружбы заработал в Минске

Фото Миноблисполкома
Фото Миноблисполкома

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр белорусско-китайской дружбы заработал на базе Минского областного института развития образования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Для посетителей в учреждении собрана литература по истории, культуре, искусству, экономике. Здесь есть справочные издания, путеводители и карты на китайском языке, учебно-методическая литература, авторские материалы методистов института. Также в общем доступе - медиаресурсы, программы передач на китайском языке. Любой желающий может воспользоваться ноутбуками и планшетами.

Такие возможности центр получил благодаря поддержке Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ, Института Конфуция МГЛУ и Института Конфуция по науке и технике БНТУ.

Кроме того, в центре собраны фотоальбомы, в которых отражены наиболее значимые моменты из истории развития сотрудничества в сфере образования между Минской областью и провинциями Китая.

Планируется, что на базе центра будет организовано взаимодействие учителей китайского языка. Присоединиться к сообществу педагогов могут как преподаватели китайского языка, так и представители администрации учреждений образования, в которых планируется изучение китайского языка. Сообщество предполагает обмен современными методическими разработками, новыми идеями, творческими находками в преподавании.

На лето для организации работы с учащимися центр предлагает интерактивные авторские материалы, созданные методистами Минского областного института развития образования. Ребят обучат каллиграфии, предоставят возможность освоить основные тоны и фразы речевого этикета.

Центр белорусско-китайской дружбы создан с целью расширения межрегионального сотрудничества Минской области и провинций Китая в сфере образования и культуры, а также для укрепления дружбы и взаимопонимания между народами Беларуси и Китая. Появление такого центра стало очередной ступенью в развитии белорусско-китайского сотрудничества в сфере образования.

К слову, сегодня в Минской области китайский язык изучают более 1,3 тыс. учащихся. Обучение проходит в формате факультативов или уроков по иностранному языку. Классы открыты и успешно работают в 21 учреждении общего среднего образования столичного региона. Активнее всего изучают китайский язык в Молодечненском, Борисовском, Воложинском и Смолевичском районах.-0-

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