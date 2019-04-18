Центр безопасности МЧС открылся в Оршанском районе

18 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Барани Оршанского района сегодня открылись обновленная пожарная аварийно-спасательная часть и центр безопасности при Оршанском горрайотделе по ЧС - второй в Витебской области и седьмой в республике, передает корреспондент БЕЛТА.

В праздничном событии приняли участие государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, почетные гости, руководство района, школьники.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко, председатель Государственного военно-промышленного комплекса Роман Головченко, председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко

На значимости обучающего центра акцентировал внимание Станислав Зась: "Такие центры создаются во всех регионах и приносят огромную пользу. В них наша молодежь осваивает основные правила безопасного поведения в различных ситуациях, и это очень важно, особенно для детей".

Выступает государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась

В стране отмечается тенденция снижения с каждым годом числа пожаров и людей, пострадавших от внешних причин. "Это результат огромной работы, которая проводится по обеспечению безопасных условий для наших граждан. Немалый вклад в это вносят центры безопасности МЧС", - сказал государственный секретарь Совета безопасности. По его мнению, это направление деятельности перспективно и может принести наибольшую пользу, ведь важно не только спасать людей, но и обучать, как можно избежать опасности.

Станислав Зась выразил благодарность всем, кто принял участие в создании центра в Барани, а также высказал уверенность в том, что этот объект будет востребован у жителей всех населенных пунктов Оршанского района.

Подробнее о новых объектах рассказал Владимир Ващенко. Ранее на месте части действовал пожарный аварийно-спасательный пост, но в августе 2018 года было принято решение о его реорганизации в часть, что позволит повысить уровень боеготовности подразделения и более эффективно реагировать на любые происшествия в Барани и ближайших населенных пунктах.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко

В свободных помещениях части, не задействованных под размещение личного состава, расположился центр безопасности МЧС.

Объект создан по аналогии с другими обучающими центрами, развернутыми во всех областях страны, и состоит из обучающих площадок "Правила поведения при ЧС техногенного характера", "Вызов экстренных служб", "Правила безопасности жизнедеятельности в быту", "Оказание первой помощи", "Эвакуация из задымленного помещения". Для обучения посетителей применяется технология "Дополненная реальность". Новшество этого центра - инновационная интерактивная программа по обучению пользованию огнетушителем.-0-

Фото Александра Хитрова