Центр безопасности МЧС открылся в Оршанском районе

18 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Барани Оршанского района сегодня открылись обновленная пожарная аварийно-спасательная часть и центр безопасности при Оршанском горрайотделе по ЧС - второй в Витебской области и седьмой в республике, передает корреспондент БЕЛТА.
В праздничном событии приняли участие государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, почетные гости, руководство района, школьники.
На значимости обучающего центра акцентировал внимание Станислав Зась: "Такие центры создаются во всех регионах и приносят огромную пользу. В них наша молодежь осваивает основные правила безопасного поведения в различных ситуациях, и это очень важно, особенно для детей".
В стране отмечается тенденция снижения с каждым годом числа пожаров и людей, пострадавших от внешних причин. "Это результат огромной работы, которая проводится по обеспечению безопасных условий для наших граждан. Немалый вклад в это вносят центры безопасности МЧС", - сказал государственный секретарь Совета безопасности. По его мнению, это направление деятельности перспективно и может принести наибольшую пользу, ведь важно не только спасать людей, но и обучать, как можно избежать опасности.
Станислав Зась выразил благодарность всем, кто принял участие в создании центра в Барани, а также высказал уверенность в том, что этот объект будет востребован у жителей всех населенных пунктов Оршанского района.
Подробнее о новых объектах рассказал Владимир Ващенко. Ранее на месте части действовал пожарный аварийно-спасательный пост, но в августе 2018 года было принято решение о его реорганизации в часть, что позволит повысить уровень боеготовности подразделения и более эффективно реагировать на любые происшествия в Барани и ближайших населенных пунктах.
В свободных помещениях части, не задействованных под размещение личного состава, расположился центр безопасности МЧС.
Объект создан по аналогии с другими обучающими центрами, развернутыми во всех областях страны, и состоит из обучающих площадок "Правила поведения при ЧС техногенного характера", "Вызов экстренных служб", "Правила безопасности жизнедеятельности в быту", "Оказание первой помощи", "Эвакуация из задымленного помещения". Для обучения посетителей применяется технология "Дополненная реальность". Новшество этого центра - инновационная интерактивная программа по обучению пользованию огнетушителем.-0-
Фото Александра Хитрова
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