Центр безопасности МЧС в Могилеве подготовит для детей новогодний праздник

16 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новогодний праздник для детей готовит Центр безопасности жизнедеятельности в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

"Новогодняя программа рассчитана для детей от 5 до 8 лет и их родителей. Им предложат вместе пройти увлекательный квест и узнать о безопасности в игровой и увлекательной форме", - сказали в областном ведомстве.

Для гостей спасатели подготовят интерактивную программу и веселые игры. Ребят будут ждать подарки и встреча с Дедом Морозом, а для памятных фотографий будет оформлена тематическая фотозона.

Новогодний праздник стартует в областном центре с 20 декабря. Проходить тематическая программа будет по расписанию: 20-24, 27-30 декабря и 3-6 января. Начало в 17.00. Запись по телефонам: 8(0222) 29-61-34, 8(033) 395-17-83.-0-