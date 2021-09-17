Центр безопасности открыли в Жодино в День народного единства

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День народного единства в Жодино открыли центр безопасности, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Это первый комплексный тренажерно-выставочный центр по основам безопасности жизнедеятельности в городе. Здесь каждый желающий сможет получить исчерпывающую информацию о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.

"Центр оснащен семью тематическими зонами, каждая из которых предназначена для отработки правил безопасности в той или иной ЧС. Например, оборудована локация о поведении в общественном транспорте. Гости центра смогут узнать, что ожидать общественный транспорт нужно только в специально отведенных для этого местах, при входе нельзя толкаться и мешать посадке пассажиров, после посадки нужно пойти вглубь салона, чтобы не создавать давку, а также повторят базовые правила дорожного движения", - рассказали в МЧС.

Каждый посетитель центра сможет проверить свои знания путем тестирования (предлагаются три уровня сложности).

Отработать навык пользования первичными средствами пожаротушения в центре возможно в двух локациях. Оказавшись в чрезвычайной ситуации, важно четко знать, куда обращаться за помощью и как сообщить о случившемся. Этому можно научиться на площадке "Вызов службы спасения". Также выделена зона для отработки навыков первой доврачебной помощи. Самой большой зоной центра стала учебная локация "Квартира". На этой площадке можно научиться следовать правилам использования печного оборудования и электроприборов.-0-