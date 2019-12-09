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09 декабря 2019, 14:28

Центр фигурного катания и ледовая арена появятся в Витебске

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске будут развивать фигурное катание: в перспективе ближайших лет в городе появятся центр фигурного катания на коньках и закрытая тренировочная ледовая арена. О спортивных объектах рассказал сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Инициатором строительства тренировочной арены выступило белорусско-чешское предприятие ООО "Айс Ринг Техноложи". В Витебской области это будет первая закрытая ледовая арена, построенная на средства частной компании и привлеченных инвестиций. Общая стоимость проекта составит около 2 млн евро. В настоящее время проект инвестдоговора проходит согласование, также ведутся предпроектные работы.

Планируется, что ледовую арену, представляющую собой многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс с круглогодичным режимом работы, построят в 2021 году. При проектировании объекта будут учтены все самые современные технологии, особенности тренировочного процесса спортсменов самого высокого уровня.

В состав комплекса войдут ледовая площадка, кафе, хореографические и тренажерные залы, оснащенные специальными тренажерами, развивающими чувство равновесия. Отдельного внимания заслуживает технологическая составляющая проекта арены - комплексная интегрированная система подготовки, транспортировки и утилизации энергоресурсов, которая позволяет добиться значительной экономии и рационального расхода ресурсов при эксплуатации здания. Технология в 7-8 раз снизит затраты на эксплуатацию арены по сравнению с аналогичными объектами.

Еще одной важной особенностью ледовой площадки станет возможность оперативно изменять температурный режим ледового покрытия. Для профессиональных фигуристов данная характеристика - ключевая при отработке наиболее сложных элементов.

Параллельно на базе строящейся тренировочной ледовой арены будет создан Центр фигурного катания на коньках Натальи Бестемьяновой и Игоря Бобрина. Именитые спортсмены, присутствовавшие на пресс-конференции, подчеркнули, что готовы взять на себя все вопросы по организации тренировочного процесса, лично контролировать эту работу, а также подобрать тренерские кадры. Планируется, что это будут опытные тренеры-преподаватели и хореографы, привлеченные в том числе и из России. "Не реже одного раза в месяц, если нужно, то и чаще, мы будем приезжать сюда, заниматься организацией всего тренировочного процесса, консультировать и проводить совместные тренировки, - подчеркнула Наталья Бестемьянова. - Наша цель - создание современной профессиональной школы фигурного катания на коньках в Витебске с использованием передовых методик и технологий подготовки спортсменов".

Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин
Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин

Набор юных спортсменов в группы начальной подготовки планируется провести уже в сентябре 2020 года. И если на данный момент фигурным катанием в Витебске имеют возможность заниматься около 40 детей, то с реализацией проекта их количество увеличится до 200. Как отметила председатель Федерации фигурного катания Витебской области Светлана Головкина, основными факторами, сдерживающими развитие фигурного катания в Витебске, являются нехватка льда и опытного тренерского состава. "Данный проект позволит решить эти проблемы", - уверена она.

В свободное от тренировок по фигурному катанию время арена будет использоваться для занятий другими видами спорта, проведения соревнований различного уровня и массовых катаний на коньках. В загруженности объекта участники проекта не сомневаются, так как мощности действующего городского Дворца спорта загружены на 166%. Его лед используется даже во внерабочее время.

Олег Мацкевич выразил уверенность, что проект станет мощным стимулом для развития фигурного катания в Витебске и расширит возможности молодежи для занятий зимними видами спорта. Кроме того, он является ярким примером эффективного государственно-частного партнерства, так как одним из участников проекта является СООО "Нативита". Компания с 2017 года за собственные средства реализует проект по поддержке талантливой молодежи в области науки и спорта "Таленавита", а также оказывает спонсорскую помощь Федерации пляжного футбола и Федерации фигурного катания на коньках Витебской области.-0-

Фото Олега Климовича

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