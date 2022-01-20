Центр инновационного обучения создается на базе школы в Кличевском районе

20 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Школу с современными лабораториями обустроят в агрогородке Дмитриевка Кличевского района в 2023 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель директора по учебной работе ГУО "Дмитриевский УПК детский сад - средняя школа" Наталья Лях.

"В школе будет реализовываться пилотный проект по созданию центров инновационного обучения на базе естественно-научных предметов. Полностью изменятся классы физики и химии - они будут разделены стеклянной перегородкой, появится отдельное помещение, где дети вместе с учителями будут проводить различные опыты. Полностью обновится мебель и оборудование", - рассказала Наталья Лях.

Коснутся изменения кабинета информатики, а на первом этаже будет обустроена зона для начальных классов: появится место для активных игр и отдыха. "Обновление и модернизация нашей школы даст новый толчок в развитии. Уже сейчас наши учителя приступили к изучению новых форм работы с детьми, участвуют в различных семинарах, вебинарах и мастер-классах. Новое оборудование и подходы в обучении разнообразят обучающий процесс, сделают уроки более интересными и познавательными, - отметила заместитель директора. - Здесь смогут заниматься талантливые и высоко мотивированные ученики из нашей школы и учреждений образования района".

Финансируется проект Международным банком реконструкции и развития. В школе уже приступили к подготовительным работам - обновляют внешний вид классов.

"Благодаря обновлению материально-технической базы школы мы сможем поднять качество подготовки школьников на еще более высокий уровень. Сейчас наши ребята показывают серьезные результаты в предметных олимпиадах, научных и творческих конкурсах. А благодаря новым возможностям наша школа ничем не будет уступать учреждениям образования крупных городов", - подчеркнула заместитель директора.

На сегодняшний день в учебно-педагогическом комплексе обучаются 89 детей, еще 24 посещают детский сад.-0-