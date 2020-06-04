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04 июня 2020, 18:48

Центр комплексной реабилитации для инвалидов создадут в Мозыре

Фото из архива
Фото из архива

4 июня, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Областной центр комплексной реабилитации для инвалидов создадут в Мозыре, сообщил сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на встрече с родителями подопечных центра медицинской реабилитации для детей-инвалидов и молодых инвалидов "Радуга", передает корреспондент БЕЛТА.

Поводом для встречи стала дальнейшая судьба "Радуги". Не единожды поднимался вопрос о ее реорганизации, однако родители детей с ограниченными физическими возможностями с этим не согласны. Центр медреабилитации был создан в сентябре 1995 года. Он работает по принципу дневного стационара. Помощь в нем получает 51 человек - 17 несовершеннолетних и 34 - старше 18 лет. Специалисты учреждения проводят медицинскую, социальную, педагогическую и психологическую реабилитацию.

"Мы детально изучили вопрос. Сегодня в области реализуется много социальных проектов. Одним из таких станет и центр комплексной реабилитации для инвалидов в Мозыре", - отметил Геннадий Соловей. Планируется, что новое учреждение будет областного масштаба и войдет не в структуру здравоохранения, как сейчас, а в подчинение комитета по труду, занятости и социальной защите населения. Разместится оно в помещении "Радуги".

Губернатор подчеркнул, что сегодня в действующем центре не в полной мере используется весь имеющийся потенциал. Например, здание рассчитано более чем на 200 мест, а посещает центр гораздо меньшее количество человек.

"Важно, чтобы в "Радуге" развивали и творческие способности детей с ограниченными физическими возможностями, как в центрах коррекционно-развивающего обучения. Ведь у многих из них есть скрытый потенциал. Они рисуют, поют, играют на музыкальных инструментах. И нужно просто увидеть этот потенциал, создать условия для его реализации", - считает Геннадий Соловей.

Губернатор привел в пример проект "Каритас-Милосердие" по строительству в Гомеле интегративного центра. "Там предусмотрены все условия, чтобы ребенок чувствовал себя как дома, развивался. Хотим, чтобы и "Радуга" была такая же", - сказал он.

"Мы ждем корректировки правовой базы, и тогда будут приняты конкретные решения. "Радуга" и дальше будет работать, только в новом формате, будут скорректированы условия, услуги и другие нюансы", - пояснил глава региона.

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько добавил, что как раз сегодня в парламенте обсуждали законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции. "Будут приниматься нормативные акты, созданы условия для развития таких центров", - пояснил он. Председатель комитета уточнил, что в новом центре будут планировать и отделение дневного пребывания, отделение социальной реабилитации, в том числе для людей, которые получили инвалидность из-за тяжелых травм, несчастных случаев. "Основная цель центра - научить человека с инвалидностью жить с той проблемой, которую он имеет или приобрел", - подчеркнул Петр Шутько.

Говоря о варианте открытия в помещении "Радуги" детского сада (эта идея обсуждалась в Мозыре, так как центр расположен недалеко от микрорайона новостроек), председатель облисполкома подчеркнул, что одно дошкольное учреждение спроектируют и построят, для другого - реконструируют одно из зданий в городе. "Область в этом вопросе подставит плечо. Это наше общее дело", - заверил губернатор.

Участница встречи, мать воспитанницы "Радуги" Наталья Бурак поблагодарила председателя облисполкома за встречу и принятое решение о создании центра комплексной реабилитации. "Этот диалог очень важен для нас. Город наш большой, и центр реабилитации необходим. Мы прекрасно понимаем, что за последние годы наш центр ("Радуга". - Прим. БЕЛТА) перестал развиваться. И то, что губернатор внес конкретные предложения по центру, очень большой плюс, мы всеми руками за. Нас волновал вопрос, чтобы дети с ограниченными возможностями при ликвидации "Радуги" не остались в четырех стенах, в замкнутом пространстве. Они уже привыкли к общению, у них появились друзья. Это тоже терапия. Центру в Мозыре быть, это для нас очень важно. Мы поддерживаем предложение", - сказала она. Наталья Бурак отметила, что родители готовы оказывать всяческую посильную помощь.

На встрече прозвучало и предложение, чтобы родители, общественные организации подготовили, исходя из личного опыта, предложения по изменению законодательства, касающиеся ухода за ребенком в больнице, сопровождения в учебных заведениях и т.д. Сформированный пакет направят парламентариям.

Поставлена задача и о смене руководства центра. "Пусть "Радуга" станет настоящей радугой, и дети будут получать в ней все необходимое. Это наша цель", - заключил Геннадий Соловей.-0-

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встречи Гомельская область инвалиды Мозырь Соловей
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