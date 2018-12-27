Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Минске получил от ГКСЭ интерактивное оборудование

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) во главе с председателем Андреем Шведом посетили Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации №2 Фрунзенского района Минска во время благотворительной акции "Наши дети", сообщила БЕЛТА официальный представитель ГКСЭ Анна Жданова.

Ежегодно сотрудники и работники центрального аппарата Госкомитета и подчиненных ему организаций собирают средства для оказания помощи детям с особенностями психофизического развития. Этот год не стал исключением, новогодние подарки получили воспитанники центра в возрасте от 4 до 17 лет. Учреждению образования также переданы необходимое оборудование для сенсорной комнаты (светозвуковой стол для рисования песком, интерактивная светозвуковая панель), развивающие игры, сладкие сюрпризы, а также праздничные украшения, гирлянды.

Силами работников комитета в здании центра в течение года выполнялись ремонтные работы, а также благоустройство его территории.

Поздравляя ребят с Рождеством и Новым годом, председатель Госкомитета судебных экспертиз пожелал воспитанникам центра исполнения их надежд и мечтаний, выразил благодарность всему коллективу центра за их самоотверженный труд, благородство, внимание и заботу к детям.

Воспитанники центра подготовили для гостей новогоднее представление.

Благотворительная акция "Наши дети" направлена на оказание помощи и поддержки наименее защищенным категориям детей, нуждающимся в особой заботе и внимании. Акция стартовала в Беларуси 10 декабря и продлится по 11 января. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении проблем, вручают подарки.-0-