Центр космической связи и выпуск поездов: "Минщина удивительная" знакомит с Дзержинским районом

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный медиапроект "Минщина удивительная" приглашает журналистов до 9 декабря посетить знаковые объекты и достопримечательности Дзержинского района, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Среди сельскохозяйственных предприятий одним из наиболее успешных является ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский". Предприятие в свое время становилось лауреатом премии "Лидер потребительского рынка", здесь производят 20% всей продукции из мяса птицы в Беларуси.

ОАО "Дзержинский экспериментально-механический завод" выпускает каркасные платформы для автобусов МАЗ. Также в районе расположился "Амкодор-Семаш" - крупнейший в СНГ производитель навесного оборудования для строительных, строительно-дорожных, сельскохозяйственных, коммунальных и лесопромышленных машин. ЗАО "Штадлер Минск", которое входит в состав швейцарской компании Stadler, отвечает за производство электропоездов для стран СНГ.

Гости центра экологического туризма "Станьково" могут познакомиться с историей района периода 1930-1940 годов. Можно отведать блюда национальной кухни. Любителей животных приглашают в зоосад и экопарк понаблюдать за домашними и экзотическими птицами и животными. Активный отдых ожидает посетителей парка "Якутские горы". В 37 км от Минска к услугам гостей - надувные горка и полоса препятствий, бассейн, тир, скалодром.

Местная достопримечательность - центр космической связи в Станьково. Наземный комплекс управления спутником "Белинтерсат-1" работает круглосуточно. Шесть огромных антенн центра позволяют отслеживать "самочувствие" космического аппарата во всех подробностях.

В получасе езды отсюда находится мемориальный комплекс "Литавец". В том месте, где сейчас расположен мемориал, в январе 1943 года фашисты расстреляли и сожгли 196 человек, уничтожили 42 двора. Деревня после войны не была восстановлена.

Известным среди верующих является место захоронения блаженной Валентины Минской, расположенное на территории сельского кладбища между деревнями Крысово и Заболотье. Долгие годы из-за болезни матушка Валентина не вставала с постели, но исцеляла тех, кто приходил к ней за помощью. Она умерла в 1966 году, а спустя сорок лет Валентину причислили к лику святых. Сейчас ее могилка в Дзержинском районе - место паломничества верующих - является историко-культурной ценностью Беларуси.

Нематериальной историко-культурной ценностью признан обряд "Ката пячы". Сегодня жители агрогородка Скирмантово являются единственными носителями и хранителями традиции. Обряд направлен на то, чтобы каждый незамужний и неженатый участник действа нашел себе пару и создал семью, а женатые - жили в счастливом браке. Главное - изделие фигуры "ката" из булок определенной формы, которые специально выпекаются заранее в печи по традиционному рецепту. Его украшают цветной лентой и привязывают к потолку. После начинается шуточное соревнование между участниками, кто сумеет откусить большую часть. Все этапы игры сопровождаются песнями, частушками, танцами под гармошку, анекдотами.

Как сообщалось, во время проекта "Минщина удивительная" облисполком представил журналистам региональных и республиканских СМИ на выбор около 430 информационных поводов, которые подразумевают экскурсии по предприятиям, посещение живописных архитектурных и природных объектов, общение с профессионалами своего дела по всем районам центрального региона. Проект стартовал 23 октября. За это время журналисты уже открыли бренды Березинского, Борисовского, Вилейского, Воложинского районов.-0-