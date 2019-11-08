Центр культуры и досуга открылся в Глуске

8 ноября, Глуск /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Центр культуры и досуга торжественно открылся сегодня в Глуске во время районного праздника "Дажынкі-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

В обновленном многопрофильном центре под названием "Орион" разместились ЗАГС, кинотеатр, дискозал и классы для детского творчества. "Реконструкция бывшего кинотеатра заняла два с половиной месяца. Всего было затрачено Br6 млн. Денежные средства выделены из областного бюджета", - рассказал заместитель председателя Глусского райисполкома Александр Антюшеня.

Во время открытия "Ориона" прошла торжественная регистрация новорожденного. Супруги Андрей и Алла Удалевы пришли регистрировать Артура, которому всего три недели. Это второй ребенок в семье, старшему сыну Артему три с половиной года. "Такое внимание для нашей семьи стало большой, но приятной неожиданностью", - отметила Алла. Кроме свидетельства о регистрации маленького жителя Глуска семья получила ценные и памятные подарки.

К районному празднику тружеников села Глуск готовился тщательно. В поселке отремонтированы 28 жилых домов, здания отделения центральной районной больницы, гимназии, детской школы искусств, музея, приведены в порядок стадион и хоккейная коробка.

"Глуск очень преобразился, - отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Приведены в порядок улицы и социальные объекты, развита инфраструктура. Когда я был назначен на должность губернатора Могилевской области, Президент дал поручение обратить внимание на окраины региона. Благодаря поддержке главы государства, благодаря жителям Глуска нам удалось в очень краткие сроки существенным образом преобразить населенный пункт".

Еще одним знаковым моментом "Дажынак" стало открытие памятного знака "Роднае гняздо". Его автором выступил могилевский скульптор Андрей Воробьев. Композиция представляет собой небольшое дерево, на котором разместилось гнездо аистов, а у основания - цитата из стихотворения белорусского поэта Сергея Граховского, чье имя тесно связано с Глуском.

Районный праздник "Дажынкі-2019" собрал подворья Бобруйска, Глусского, Осиповичского и Кировского районов, могилевских и областных предприятий. В зале центра культуры и досуга прошло награждение передовиков уборочной кампании.-0-

Фото Олега Фойницкого