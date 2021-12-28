Центр обслуживания открыли в Барановичах для пользователей услуг газоснабжения

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня в торжественной обстановке открыли центр обслуживания населения газоснабжающей организации. В церемонии принял участие генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Алексей Кушнаренко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белтопгаза".

"Учитывая высокую заинтересованность населения в услугах газоснабжающей организации и стесненность условий существующего справочно-информационного участка, возникла необходимость создания центра обслуживания населения. Совместными усилиями УП "Брестоблгаз", производственного управления "Барановичигаз", местных органов власти удалось в кратчайшие сроки реконструировать помещение и создать достойные условия для обслуживания населения города и района", - рассказали в пресс-службе.

В зону обслуживания центра входят Барановичи и Барановичский район. Работники владеют информацией о состоянии более 1,7 тыс. км газовых сетей. За консультацией по поводу обслуживания газового оборудования к специалистам могут обратиться 86,6 тыс. абонентов.

"Благодаря таким центрам в одном месте можно получить весь комплекс услуг и квалифицированную консультацию от газификации объекта до ремонта и обслуживания газового оборудования. Также там потребители смогут заключить или переоформить договоры, получить технические условия и многое другое", - резюмировали в пресс-службе "Белтопгаза".-0-

Фото пресс-службы "Белтопгаз