Центр обслуживания плательщиков открылся в Орше

14 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Центр обслуживания плательщиков открылся сегодня в Орше. Он создан на базе районной налоговой инспекции и будет обслуживать плательщиков по территориальному принципу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области.

Работа центра организована по электронной очереди, соответствующий терминал установлен на входе. Места ожидания оснащены удобной мебелью, здесь же можно ознакомиться с информационно-справочными материалами. В центре создана простая в использовании навигация, внедрены принципы четкого зонирования и разделения процессов обслуживания посетителей, что позволяет быстро ориентироваться в выборе услуг. Кроме того, организована детская игровая зона. Плательщики смогут оценить качество сервиса при помощи специального терминала, установленного в центре.

Как отметил начальник ИМНС по Витебской области Валерий Лобацевич, такой формат взаимодействия с плательщиками призван ускорить оказание налоговых услуг, обеспечить комфорт для субъектов хозяйствования и физических лиц, повысить их информированность, а инспекцию сделать более открытой и современной. Все это будет создавать благоприятные условия для добровольного исполнения налоговых обязательств.

В Витебской области внедрение новой модели обслуживания началось в октябре 2017 года с открытия центра обслуживания плательщиков в Витебске. За время работы центр принял более 20 тыс. субъектов хозяйствования и граждан. За месяц в нем обслуживается примерно 1,5 тыс. посетителей. Среднее время взаимодействия с одним плательщиком составляет чуть более четырех минут. При этом 95% посетителей выставили максимальную положительную оценку за качество обслуживания.

В ближайшее время откроется аналогичный центр на базе налоговой инспекции по Витебскому району. В перспективе налоговая служба планирует перейти от территориального принципа организации работы к экстерриториальному, когда плательщик сможет обратиться в любую инспекцию вне зависимости от населенного пункта и места постановки на налоговый учет, отметил Валерий Лобацевич.

Кроме того, в Витебской области более 81% плательщиков осуществляют электронное взаимодействие с налоговыми органами. Около 79% физических лиц подключены к специализированному сервису “Личный кабинет”, посредством которого могут получать извещения на уплату имущественных налогов, оплачивать налоги через интернет-банкинг, предоставлять декларации по подоходному налогу в электронном виде и т.д.-0-