Центр переработки и производства местной сельхозпродукции создадут в Славгородском районе

9 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ЕС поддержит 6 местных инициатив на 30 тыс. евро в Могилевской области. Таков итог ярмарки "Местные инициативы для микрорегионов развития", которая прошла сегодня в Славгороде в рамках проекта "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области". Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Международного фонда развития сельских территорий Сергей Тарасюк.

На ярмарке были представлены микрорегионы развития Славгородского, Быховского, Кличевского, Краснопольского и Чериковского районов, которые презентовали 28 различных инициатив. Лучшие по итогам конкурса получат грантовую поддержку.

В числе наиболее перспективных инициатив - создание в Славгородском районе центра переработки и производства местной сельхозпродукции. За реализацию этого проекта взялся местный кооператив "Хворостянский". Цех переработки будет создан в деревне Хворостяны на производственной базе фермерского хозяйства "Хворостяны-агро", которое уже имеет успешный опыт работы по проектной деятельности с участием и поддержкой внешних доноров. Например, на базе бывшей школы в прошлом радиоведущий, а теперь руководитель КФХ Константин Денисов создал производство грибов (вешенок) на соломе. Для автоматизации производства здесь устанавливают оборудование, параллельно будут создавать цех по переработке сельхозпродукции.

Константин Денисов

"Главная идея нашей инициативы в том, чтобы создать дополнительные рабочие места и организовать выпуск новой конкурентоспособной консервированной продукции. Мы намерены активно привлекать к ее производству местное население. На первом этапе, кроме маринованных грибов, планируем организовать выпуск маринованной моркови по-корейски (морковь будем закупать в том числе у жителей Славгородского района), а затем расширим ассортиментный перечень. В планах выпуск квашеной капусты, маринованного чеснока, лука, зеленого горошка - все под маркой "Хворостянский продукт". Сначала начнем фасовать продукцию в пищевую пластиковую тару, но до конца текущего года планируем установить линию по ее укупорке в стеклянную банку", - поделился амбициозными планами Константин Денисов.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Татьяна Конончук поблагодарила всех участников за подготовку инициатив. По ее мнению, все подошли к разработке проектов очень ответственно и постарались раскрыть потенциал и уникальность своего района, сельского населенного пункта. "Хотя по итогам конкурса поддержаны только шесть инициатив, это не значит, что остальные не должны быть реализованы. Они все достойны воплощения в жизнь. И это возможно сделать с помощью других внешних доноров и различных программ поддержки. Это будет содействовать занятости и самозанятости местного населения, созданию новых рабочих мест на селе, устойчивому развитию территорий, что является основной целью нашего проекта", - подчеркнула парламентарий.

Во время ярмарки состоялась презентация проекта "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области", финансируемого ЕС, была организована работа тематических круглых столов.-0-