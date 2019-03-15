Центр по обслуживанию реактивной бизнес-авиации может быть создан на базе Брестского аэропорта

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обсуждены возможности создания на базе Брестского аэропорта центра по обслуживанию реактивной бизнес-авиации. Об этом БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Швейцарии.

На днях состоялся инициированный по линии посольства и почетного консульства в Лозанне визит в Брест делегации деловых кругов в составе почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина, директора Lemja AG, бизнес-партнера компании Viking Fish AG К.Шиффманна, директора AFS Alpiner Flugservice Ф.Шеффкнехта и директора Primus Aircraft Management Solutions GmbH Ш.Кренера. Делегацию в ходе поездки сопровождал временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич.

Центральным элементом программы визита стало посещение Брестского аэропорта, в ходе которого была проведена встреча с руководством Брестского филиала госпредприятия "Белаэронавигация" и СЭЗ "Брест". "Обсуждались возможности создания на базе Брестского аэропорта центра по обслуживанию реактивной бизнес-авиации. Делегация ознакомилась с техническими условиями аэропорта, были согласованы дальнейшие совместные шаги по продвижению проекта", - проинформировали в дипмиссии.

Делегация также провела встречу с руководством СП "Санта-Бремор", в ходе которой обсуждались перспективы вхождения продукции предприятия на рынок Швейцарии, в частности, в швейцарскую торговую сеть "Алигро", специализирующуюся на оптовой торговле продуктами питания.

На встрече с руководством СЭЗ "Брест" продолжено обсуждение инициированного ранее вопроса размещения в свободной экономической зоне производственных мощностей предприятий со швейцарским капиталом, связанных с машиностроением и производством продуктов питания. "Условились об организации визита в Беларусь в конце марта 2019 года представителей компании Newtoolconcept, потенциально заинтересованной в реализации соответствующего проекта в Бресте", - отметили в посольстве.-0-