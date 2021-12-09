Центр по подготовке кадров для точного земледелия открыли в Горках

9 декабря, Горки /Корр. БЕЛТА/. Учебно-выставочный центр для подготовки специалистов в области точного земледелия открыли сегодня в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый центр - один из примеров развития современных цифровых технологий в сельском хозяйстве и внедрения их в учебный процесс. Это была одна из тем совещания по развитию точного земледелия с участием заместителя премьер-министра Александра Субботина, министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина, которое прошло сегодня на базе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

"Здесь есть все необходимое для обучения будущих специалистов. Для картирования установлен элемент комбайна, где все смогут отработать необходимые навыки: как установить оборудование, откалибровать. Здесь же есть установка для автопилота с дифференцированным посевом. В понедельник на один из тракторов поставили автопилот. В конце мая у нас начинается практика. И 93 студента отправятся на нее, чтобы получить удостоверение тракториста-машиниста. И каждый из них будет обучен для работы на тракторе с автопилотом, - рассказал декан факультета механизации сельского хозяйства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Владимир Гусаров. - Сейчас в сельское хозяйство идут современные технологии. А специалистов, которые могут правильно их использовать, пока нет. В прошлом году подготовили 6 человек, в этом году будет больше, в следующем - еще больше. Чтобы инженер, наш выпускник, пришел на производство, увидел трактор или комбайн с автопилотом и картированием и знал, что делать с ним, самостоятельно все настроил, обучил механизатора".

В прошлом году на базе БГСХА был реализован пилотный проект по подготовке инженеров, которые могут работать с современными информационными технологиями в сельском хозяйстве. "Совместно с ООО "Технологии земледелия" в прошлом году мы начали готовить инженеров для производства, которые могут установить и настроить оборудование для картирования урожайности полей и автопилотирования техники. Так мы подготовили 6 человек. Они в Беларуси пока единственные такие специалисты, кроме инженеров фирмы, с которой мы сотрудничали. Эти ребята могут установить необходимое оборудование, откалибровать его и обучить механизаторов работать с ним. Обучение проходило в рамках подготовки наших штатных инженеров. Во время практики на посевной и уборочной они запустили 40 тракторов BELARUS-3522 и 40 комбайнов КЗС-2124? на которых были автопилоты и система картирования урожайности. Работали наши специалисты в основном по Минской и Витебской областям", - рассказал декан.

Как поделился студент 3 курса факультета механизации сельского хозяйства Андрей Губаревич, такой центр для студентов - настоящий подарок. "Это хороший центр для студентов, будущих аграриев, которые ни разу не работали на технике с современными цифровыми технологиями. Сам во время практики работал на тракторах и комбайнах различной модификации, а в центре увидел новые образцы. На технике установлена современная система Trimble, которая используется в точном земледелии. Интересно ее протестировать", - отметил студент.

Андрей Губаревич рассказал, что уже успел на практике использовать новые технологии в сельском хозяйстве. "Проходил практику в компании ООО "Технологии земледелия", где устанавливал оборудование на машины, калибровал технику для будущей эксплуатации в полях. Машины приходили с завода уже с установленным оборудованием, мы калибровали его, чтобы оно могло работать в условиях конкретного хозяйства. В основном работали с сельхозпредприятиями Минской области", - отметил студент.

В новом центре разместилась разнообразная сельскохозяйственная техника: кормоуборочный комбайн, льноуборочные машины, кормораздатчики. Собрана "зеленая линия" - комплекс машин для заготовки кормов. "Здесь установлен один из самых последних комбайнов "Гомсельмаша" КЗС-3219. Это комбайн с гибридной молотильной системой. Такие комбайны еще только начинают поступать в хозяйство, а у нас он уже есть, - подчеркнул Владимир Гусаров. - Главная идея нашего центра - чтобы к нам поступали опытные образцы техники, которые уже прошли испытания, и в ближайшем будущем будут запускаться в производство. После испытаний такие машины будут приходить к нам, и мы начинаем готовить специалистов на этих новых образцах. Еще в хозяйства такая техника не пришла, а у нас уже будут специалисты, которые смогут с ней работать".-0-

Фото Олега Фойницкого