Центр по прыжкам на батуте открыли в Витебске

28 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске сегодня торжественно открыли современный Центр по прыжкам на батуте на пр.Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии приняли участие помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, начальник управления спорта и туризма облисполкома Василий Захаревич, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Владислав Гончаров, представители городской власти, спортсмены, жители Витебска.

"Проектировщики работали, учитывая пожелания батутистов. Любые просьбы выполнялись неукоснительно: от каких-то спортивных нюансов до цветовой гаммы зала, - отметил Владимир Терентьев. - Проблемы с наполняемостью никакой нет (для занятий спортсменов центр был доступен уже в середине марта), в последние дни центр работает с утра до вечера, даже в выходные. Здесь занимается витебская молодежь, наша национальная сборная".

Центр в Витебске будет использоваться для проведения учебно-тренировочных занятий нескольких групп: высшего спортивного мастерства, спортивного совершенствования, учебно-тренировочных и начальной подготовки, также здесь будут проходить сборы национальной команды, ее резерва с участием сборных других стран. В специализированном зале по прыжкам на батуте планируется проводить национальные первенства и чемпионаты.

Директор Витебской СДЮШОР №1 Светлана Пашковская поблагодарила строителей за работу и отметила, что после победы Владислава Гончарова интерес мальчиков и девочек к прыжкам на батуте значительно вырос. "В этом году к нам пришли заниматься 277 малышей в группу начальной подготовки, из них более 100 в возрасте от 4 до 6 лет", - сказала директор.

Сразу после открытия в новом зале стартовал международный турнир памяти бывшего главного тренера национальной сборной по прыжкам на батуте, мастера спорта СССР, заслуженного тренера Беларуси Валерия Вагеля.

Возводили центр с января 2018 по февраль 2019 года. Фактическая стоимость строительства составила Br7,7 млн. Средства выделены из областного бюджета. Центр, расположенный возле главного корпуса Витебского государственного университета имени П.М. Машерова по пр.Победы, представляет собой здание из двух корпусов - административной части и специализированного батутного зала. Предусмотрена его трансформация для тренировки национальной сборной с размещением четырех батутов, а также на время проведения соревнований - с установкой раздвижных трибун для зрителей на 200 посадочных мест. Внутри есть кабинеты, тренерские, пресс-центр, две сауны с мини-бассейном, залы хореографии и тренажерный, места для проживания (два жилых блока).

В Витебске прыжки на батуте как один из видов программы акробатики начали развивать в 1966 году под руководством молодого тренера Владимира Швальбо. Воспитанники местной школы батута спустя годы неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов мира и Европы. В сентябре 2000 года начался новый виток в истории развития этого вида спорта. Состоялись первые олимпийские соревнования в прыжках на батуте в Сиднее (Австралия). Дмитрий Поляруш первым из витебчан стартовал на турнире и занял пятое место. Триумфальным стал 2016 год на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где Владислав Гончаров выиграл золото. Всего воспитанниками витебской школы батута на официальных международных соревнованиях с 1974 года завоевано 328 медалей, из которых 116 золотые, 134 серебряные и 78 бронзовые.-0-