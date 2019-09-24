Центр помощи тяжелым пациентам после ДТП откроется под Минском

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр помощи пациентам, находящимся в вегетативном состоянии после ДТП, откроется 26 сентября в поселке Лесной Минского района, сообщила журналистам заместитель начальника главного управления - начальник управления медицинской экспертизы Минздрава Ирина Киреева, передает корреспондент БЕЛТА.

Центр будет действовать на базе отделения паллиативной медицинской помощи Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова. Здесь развернуто шесть паллиативных коек для этой категории пациентов. В центре планируется оказывать медпомощь пациентам, имеющим реабилитационный потенциал. Это позволит вести полноценную реабилитацию, разрабатывать новые методики и подходы к медицинскому паллиативному лечению и способствовать восстановлению пациентов.

Сейчас все работы по ремонту помещений, оснащению их необходимым оборудованием, обучению и подготовке медицинского персонала завершены.

Центр помощи пациентам после ДТП создан с привлечением спонсорской помощи со стороны местного благотворительного фонда "Безопасные дороги", который одной из задач ставит содействие в оказании медицинской помощи жертвам дорожно-транспортных происшествий. Появление фонда стало возможно благодаря меморандуму о взаимопонимании по вопросам дальнейшего развития дорожной безопасности в Беларуси, подписанному в 2016 году с Великобританией.

Совместный проект по оснащению и функционированию центра для помощи тяжелым пациентам после ДТП является важнейшим примером успешного развития государственно-частного партнерства и не имеет аналогов в Беларуси.-0-