Центр приема и передачи информации от людей с нарушениями слуха заработал в Витебске

1 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске с сегодняшнего дня заработал Центр приема и передачи информации от людей с нарушениями слуха в экстренные службы, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Витебской областной организации общественного объединения "Белорусское общество глухих" Лидия Соколовская.

Центр будет работать круглосуточно на базе областной организации Белорусского общества глухих, где будут трудиться четыре переводчика жестового языка. Механизм действия ресурса таков: человек обращается в центр приема, сурдопереводчик передает сообщение в экстренные службы, после чего информирует обратившегося, что его заявка принята, и сообщает, к примеру, через какое время прибудет скорая помощь.

"Появление такого центра значительно облегчает жизнь инвалидов по слуху. Теперь он в любое время может связаться по скайпу с сотрудником Центра экстренной помощи и решить свой вопрос. Главное условие для помощи - наличие у обратившегося мобильного телефона, планшета или компьютера с функцией видеосвязи", - пояснила Лидия Соколовская.

По ее словам, жителям Витебска помогут и в решении бытовых вопросов (вызвать сантехника, заказать талон в поликлинике). Для обратившихся из других городов и районов области пока будет доступна только возможность вызвать экстренные службы.

Связаться со специалистами центра приема и передачи информации можно по Skype (9191-vitebsk), а также по телефонам (в том числе через Viber и WhatsApp): 8(0212) 23-57-29 (городской) и 8(025) 919-10-10 (Life).

Предоставление социально-посреднической услуги по приему-передаче сообщений в экстренные службы от людей с нарушениями слуха организовано посредством государственного социального заказа.

В Витебской области состоят в рядах Белорусского общества глухих чуть более 1 тыс. человек.-0-