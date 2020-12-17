"Центр притяжения" в помощь начинающим предпринимателям открылся в Борисове

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональное учреждение помощи начинающим предпринимателям "Центр притяжения" открылось в Борисове. Это событие стало ключевым в программе круглого стола "Эффективная занятость. Развиваем регион через развитие инновационного предпринимательства", который прошел сегодня в райцентре, сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

Инициаторами создания центра стал ОАО "Белагропромбанк" совместно с технопарком "ИнКата" и ООО "Борисовский региональный технопарк".

Основная задача "Центра притяжения" - поиск поддержки для бизнес-идей начинающих предпринимателей. Профессиональные эксперты в юридических, финансовых и налоговых вопросах будут консультировать стартапы. Для опытных бизнесменов центр даст дополнительные возможности повысить эффективность работы.

Открывая объект, первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович проинформировал, что это уже не первый подобный региональный центр, направленный на развитие местного предпринимательства. В Минской области такие учреждения есть в Вилейке, Крупках, Березино.

"Первые шаги к формированию регионального бизнес-сообщества сделаны. У нас достаточно предприимчивых молодых людей и среди безработных, и среди работающих, но имеющих небольшой доход, предпринимателей, занимающихся малым бизнесом. И им только нужно помочь и направить их деятельность в нужное для региона русло. Более тесное взаимодействие службы занятости, таких вот центров поддержки, а также инкубаторов малого предпринимательства будут способствовать раскрепощению деловой инициативы граждан, появлению новых рабочих мест, повышению уровня занятости населения и экономическому росту регионов и страны в целом", - выразил уверенность Андрей Лобович.

Участники круглого стола также проанализировали эффективность мер по раскрепощению деловой инициативы граждан, развитию предпринимательства в регионе. В том числе отмечен такой вид помощи, как предоставление безработным безвозмездных субсидий для организации предпринимательской и ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

Андрей Лобович отметил, что в последние годы в республике много сделано в части популяризации и совершенствования условий для уже существующего бизнеса, а также для активизации предпринимательских инициатив граждан. "Принятые главой государства и правительством меры по изменению целого ряда правовых условий осуществления предпринимательской деятельности приносят свои положительные результаты. И несмотря ни на какие внешние и внутренние факторы, наблюдается положительная тенденция ежегодного роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства", - сказал он.

Первый замминистра обратил внимание на то, что по отдельным направлениям заниматься любимым делом можно даже без регистрации в качестве субъекта предпринимательства - такая возможность закреплена в национальном законодательстве. А поддержка такой инициативы стала одним из востребованных направлений в области содействия занятости населения. "Оно заключается не только в информационном и методическом сопровождении, но в виде финансовой поддержки с предоставлением безвозмездной субсидии, а также возможности повышения финансовой грамотности безработных через предоставление возможности пройти обучение основам предпринимательской деятельности", - заключил Андрей Лобович.-0-