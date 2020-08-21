Центр психологической помощи учителям планируют создать в Гомельской области

21 августа, Речица /Корр. БЕЛТА/. Идею создания в Гомельской области центра по урегулированию спорных вопросов и психологической помощи учителям озвучил сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на областном августовском педсовете, который прошел в Речице, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению губернатора, подобный центр или совет необходимо создать в интересах учителей. Предполагается, что в него войдут психологи, психотерапевт, юристы, специалисты по медиации. "С тем чтобы внутришкольные конфликты не становились достоянием широкой публики, а решались с помощью специалистов", - пояснил Геннадий Соловей.

Губернатор отметил, что в последнее время в обществе по отношению к учителю навязывается негативный стереотип. "Никто не хочет походить в ваших ботинках и попробовать вашего хлеба. Проще критиковать, вешать ярлыки, порой весьма оскорбительные. Учитель сегодня живет в постоянном стрессе, то и дело отражая удары то от детей, то от родителей, то, чего греха таить, от администрации школы и отраслевых вышестоящих органов. Так и накапливаются стрессы, на фоне которых потом возникают трудноразрешимые конфликты", - подчеркнул руководитель области.

И именно поэтому, убежден он, необходимо создание центра по урегулированию спорных вопросов и психологической помощи учителям.

Участниками августовского педсовета Гомельской области стали более 700 человек. На совещании наставникам вручили заслуженные награды, в том числе и за подготовку победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Призами "За особый вклад в развитие образования" наградили предприятия, которые оказывают поддержку учреждениям образования области. Добрые слова прозвучали и в адрес ветеранов педагогического труда.-0-