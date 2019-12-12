Центр раннего вмешательства открыли в Жлобине

12 декабря, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. Межрайонный центр раннего вмешательства открылся сегодня в Жлобине на базе детской поликлиники, передает корреспондент БЕЛТА.

Специализированную медицинскую помощь в новом центре будут получать дети с нарушениями развития в возрасте до 3 лет из Жлобинского и Рогачевского районов. На данный момент в базе более 200 малышей, имеющих показания для направления в центр раннего вмешательства.

Во время торжественного открытия Центра (слева направо): врач-невролог Виктория Белугина, врач -дефектолог Наталья Куликова, психолог Алеся Зенькова и инструктор-методист Екатерина Вербицкая

Как отметила на церемонии открытия главный педиатр Гомельской области Татьяна Великанова, специализированная помощь детям в Беларуси развивается более 20 лет. В Гомельской области первый центр открылся в 2001 году в областном центре. "Когда мы проанализировали деятельность этого центра, увидели эффективность такой работы, стал вопрос о необходимости ее расширения и продвижения в районы, чтобы предоставлять как можно большему количеству деток комплексную командную помощь", - сказала Татьяна Великанова. Подобный центр уже функционирует в Мозыре, после открытия жлобинского прорабатывается вопрос создания таких структур и в других районах.

Татьяна Великанова

По словам главного педиатра региона, большую помощь в открытии центра оказало представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. Были предоставлены материалы для работы, мебель для оснащения кабинетов ЦРВ, игровое, реабилитационное оборудование, игровые средства, дидактические и методические материалы, пособия и т.д.

Средства на ремонтно-строительные работы выделила редакция районной газеты "Новый день". "Вопрос создания такого центра и в целом ремонта детской поликлиники в Жлобине назрел давно. Неоднократно тема звучала во время личных приемов, на встречах с жителями района,- рассказала главный редактор издания, председатель районной организации Белорусского союза женщин, депутат областного Совета депутатов Галина Мельникова. - В 2018-м, в Год малой родины, появилась идея направить часть прибыли от подписки и рекламной деятельности на помощь учреждению здравоохранения. Ведь именно редакция - та организация, которая может вокруг себя объединить огромное количество людей. И кому же как не нам стоило выступить с такой инициативой. Начинание поддержали жители района - наши читатели, рекламодатели". По словам Галины Мельниковой, редакция материально поддержит и дальнейшее преобразование учреждения.

Врач -дефектолог Наталья Куликова, Председатель Жлобинского райисполкома Иван Нуменко и депутат Гомельского областного Совета депутатов, редактор районной газеты «Новы дзень» Галина Мельникова

Ремонтно-строительные работы шли около двух лет. Поставленную задачу выполняла строительная бригада учреждения здравоохранения. Чтобы медучреждение вызывало положительные эмоции у детей, волонтеры БРСМ на стенах нарисовали героев из мультфильмов и сказок.

Для работы в центре были подобраны кадры: невролог, психолог, учитель-дефектолог, инструктор-методист. Все специалисты прошли стажировку, запланировано также дальнейшее повышение их квалификации в Минске. Как пояснила Татьяна Великанова, сейчас перед специалистами стоит задача организовать командную комплексную работу в тесном взаимодействии с родителями для определения индивидуального плана реабилитации каждого ребенка.

В первый же день возможности новой структуры оценила молодая мама Евгения Горовцова со своей полуторагодовалой дочкой Василисой. "Очень рады, что открылся такой центр в нашем городе, его не хватало. Здесь есть средства для развития мелкой моторики детей, двигательной активности. Это очень полезно в том числе для профилактики. Мы уже оценили сухой бассейн, разные каталки, побегали по ступеням, позанимались на фитболе. Впечатления самые положительные", - поделилась жительница райцентра.

Первые пациенты Евгения Горовцова и ее дочь Василиса

Основными задачами центра раннего вмешательства являются диагностика развития, нарушений развития у детей раннего возраста, разработка и реализация совместно с семьей ребенка индивидуальной программы раннего вмешательства, информационная и психологическая поддержка семей, имеющих детей с нарушениями развития.-0-

Фото Сергея Холодилина