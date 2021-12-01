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01 декабря 2021, 17:26

Центр реабилитации инвалидов, чистая вода: с какими вопросами пришли минчане на прием к Кухареву

Фото из архива
Фото из архива
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Капремонты, ввод жилья, грязь на дорогах: Кухарев ответил на вопросы минчан

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев провел сегодня личный прием граждан. К главе города обращались несогласные с решениями районных администраций, недовольные работой ЖЭСов, звучали просьбы разъяснить законодательство в спорных случаях, рассказать о планах по улучшению водоснабжения столицы, предоставить льготы и т.д., передает корреспондент БЕЛТА.

Всего на прием к главе столицы записались 13 человек.

Минчанин Сергей обратился от имени людей с инвалидностью и родителей детей-инвалидов. Он поинтересовался, когда в Острошицком Городке наконец откроется и будет работать в круглосуточном режиме центр социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов "Росток". По словам мужчины, объект должен был быть сдан после реконструкции осенью 2021 года, но там еще даже не начинались работы. Поскольку летом 2022 года он, очевидно, все еще не начнет функционировать, мужчина попросил заключить договор с каким-нибудь другим стационарным лагерем или турбазой на время реконструкции, где бы могли отдохнуть и оздоровиться дети с психологическими заболеваниями в сопровождении родителей. Мужчина также считает, что нужно предоставить возможность и после достижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет проходить реабилитацию в центре "Росток".

Владимир Кухарев ответил, что реконструкция предстоит масштабная и, вероятнее всего, начнется только в конце 2022 года. Задержка связана с тем, что необходимо еще модернизировать подстанцию, сделать новое газоснабжение - эти коммуникации придется тянуть на большое расстояние по лесным и сельхозугодиям. Но чтобы ускорить процесс, мэр предложил подготовить письмо для отведения земли под строительство сетей, чтобы основные работы по объекту от этого не зависели. "Давайте тогда предварительно планировать в мае выходить на площадку и параллельно по сетям работать", - заключил глава горисполкома. О сроках завершения строительства еще говорить рано.

Что касается альтернативы на лето 2022 года, то сейчас только составляется перечень оздоровительных лагерей, которые будут предлагаться для направления детей. Необходимость сопровождения взрослыми (родителями) будут определять врачи. Заявителю, как и другим, индивидуально сообщат, какой вариант будет возможен в его случае.

Представитель ООО "Научно-инжиниринговый центр "ЭнергоТех" по созданию инновационного проекта, который реализуется на базе технопарка БНТУ, рассказал о сложностях, с которыми столкнулось предприятие, выросшее из стартапа выпускников вуза. Этот проект ранее получил из инновационного фонда города финансирование в объеме Br2,8 млн. По завершении сроков реализации его признали неэффективным и не продлили дальнейшее финансирование. Более того, сейчас со счетов предприятия в бесспорном порядке списаны все средства. Представитель компании считает, что это слишком жесткие меры, тем более что они еще продолжают оспаривать в суде принятые решения. "Все проверки и заключения экспертов свидетельствуют, что полученные нами деньги были потрачены по назначению, они вложены в разработки и оборудование, созданы высокотехнологичные рабочие места. Но сейчас нам выставлено требование почти на 4 млн, что ведет практически к ликвидации центра. Проект все еще реализуется, пользуется интересом на международном уровне, есть отгрузки основной и вспомогательной продукции. Мы просим до момента, пока не завершены все судебные разбирательства, приостановить взыскание средств, чтобы мы могли работать, выполнять заказы, выплачивать людям зарплату, платить налоги", - сказал заявитель.

"Мингорисполком может действовать только в соответствии с законодательством. Оно позволяет вам обратиться только за рассрочкой или отсрочкой выплат на 6 месяцев, если у вас тяжелое финансовое положение. Мы можем действовать только в правовом поле", - сказал Владимир Кухарев. Он добавил, что за техническую сторону (определение того, эффективен ли проект) отвечает межведомственная комиссия при Совмине и ГКНТ. Мингорисполком лишь обеспечил ранее выделение финансирования из инновационного фонда.

На законодательство опять же сослался Владимир Кухарев в случае заявительницы, которая просила посодействовать в восстановлении ее семьи в очереди нуждающихся - "для улучшения крайне стесненных жилищных условий". Если кратко: они с мужем и двумя взрослыми детьми ютятся в однокомнатной квартире супруга. После переезда из Гомельского района семья десять лет ждала, чтобы получить право встать на очередь нуждающихся. Примерно в то же время родители женщины решили, что тоже переедут в Минск. Отец - инвалид второй группы (получил инвалидность при исполнении интернационального долга в бывшей Чехословакии) сам не мог оформлять на себя документы по состоянию здоровья и поручил это тестю, который стал "титульным собственником" по документам, как назвала это заявительница (оплачивал строительство отец). Регистрацию в БРТИ тоже пришлось проводить изначально на мужа, только после оформления договора дарения в январе 2020 года в права собственности вступил его тесть. Но из-за этих манипуляций семью сняли с учета нуждающихся (мотивировка - якобы люди намеренно и сознательно ухудшили свои жилищные условия). Узнали они об этом только сейчас, когда в районе по месту работы супруга ему предложили строить жилье. "Если вы считаете, что у вас есть какие-то особые обстоятельства, то принять их во внимание может только суд", - заключил глава Мингорисполкома.

На вопрос жительницы микрорайона Малиновка по поводу качества водопроводной воды Владимир Кухарев рассказал о планах по обеспечению Фрунзенского и Московского районов столицы водой из подземных источников. "Это около 170 тыс. куб.м воды ежесуточно, которые должны дополнительно поступать в Минск. Сейчас делается проект строительства трубопроводов от водозаборов в 30-35 км от города, где надо будет еще дополнительно пробурить 80 скважин", - поделился мэр. Как ожидается, проектирование завершится в 2022 году, примерно в III квартале. Тогда же и начнутся сами работы. "На следующий год выделено Br25 млн на эти цели в рамках инвестпрограммы. Однозначно могу сказать: к 2025 году весь город будет обеспечен водой из подземных источников", - заверил Владимир Кухарев.-0-

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