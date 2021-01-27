Центр реабилитации воинов-интернационалистов в Витебске вернулся к обычному режиму работы

27 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств вернулся к привычной работе. В центр с 22 января оздоровиться уже приехали 80 человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части медицинского учреждения Ольга Бурыкина.

Ольга Бурыкина

Ольга Бурыкина и лаборант Наталья Журавлева

Областной центр реабилитации принимал людей, перенесших COVID-19, на долечивание и в первую волну. Во вторую они стали работать с пациентами с 4 ноября 2020 года. В конце прошлой недели здесь выписали последнего больного, перенесшего тяжелую коронавирусную пневмонию. Всего за почти три месяца оздоровились более 600 пациентов. "Была проведена комплексная дезинфекция всех помещений, инвентаря. С понедельника начали принимать воинов-интернационалистов на позднюю стационарную реабилитацию. К нам уже приехали 80 человек со всей страны", - сказала Ольга Бурыкина.

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По ее словам, медикам во вторую волну было проще работать, потому что они знали, с чем имеют дело, что это за инфекция, понимали, как защитить работников. В "афганском центре" для долечивания использовали методики китайских коллег как дополнение к основным процедурам. В учреждении здравоохранения функционирует центр традиционной китайской медицины. Это амбулаторное поликлиническое подразделение, обслуживающее жителей Витебской области. Как правило, на долечивании пациенты находились до недели.

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После возвращения к обычному режиму соблюдаются необходимые профилактические меры. В случае выявления у человека признаков болезни есть возможность его изолировать, провести исследования, в том числе на COVID-19. "Мы открылись, потому что инфекция пошла на спад. Это вселяет оптимизм и в медиков, и в наших пациентов. Возвращение в штатный режим работы - большая отдушина для всех. Практически половина наших пациентов перенесли коронавирус, поэтому они знают, через что мы прошли, и приехали восстанавливать свое здоровье", - добавила Ольга Бурыкина.

Витебский областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств создан в апреле 1994 года. Он рассчитан на 100 коек, трудятся здесь около 50 медицинских работников. Участники войны в Афганистане приезжают для реабилитации как из Беларуси, так и зарубежья. В среднем в год в центре здоровье поправляют около 2,5 тыс. человек.-0-

Фото Александра Хитрова