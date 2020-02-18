Центр сейсморазведочных работ создали в "Белоруснефти"

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Центр сейсморазведочных работ создали в ПО "Белоруснефть". В одной структуре объединены возможности разведчиков и аналитиков недр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Центр работает в институте "БелНИПИнефть". В одном комплексном подразделении под руководством Александра Конюшенко объединены секторы мониторинга сейсмических проектов и скважинной сейсморазведки, структурной и динамической интерпретации, обработки и архивации сейсмических данных, служба микросейсмического мониторинга.

Создание новой структуры стало ответом на производственные и технологические вызовы современной геологоразведки, развитие зарубежных проектов. В частности, в республике удерживаются высокие темпы поисково-разведочного бурения и выработки остаточных запасов, прогнозируется их усиление. Сохраняется и большой объем полевой сейсморазведки 3D, растет качество подготовленных объектов для бурения и административное управление процессами. Благодаря этому добывается нефть из новых скважин.

"Образование центра сейсморазведочных работ позволит более гибко и эффективно планировать деятельность, управлять рабочими группами, которые будут создаваться под какой-либо конкретный проект. Также интеграция в единую структуру позволит институту расширить спектр услуг. Повысить имидж камеральной обработки у заказчиков не только в Беларуси, но и за ее пределами", - рассказали на предприятии.

Сейсморазведка - одно из самых востребованных направлений в нефтяном мире. Об этом свидетельствует опыт работы специалистов "БелНИПИнефть" и сейсморазведчиков в Эквадоре, Украине, России. Белорусы активно участвуют в зарубежных тендерах, завоевывая определенную нишу в этом сегменте.

По словам Александра Конюшенко, все больше сервисных компаний предлагают в дополнение к традиционной обработке сейсмических данных технологию их интерпретационного сопровождения - интерпретационный супервайзинг. "Его суть - в оперативном контроле качества сейсмических материалов, получаемых на различных этапах обработки. Работа геофизика-обработчика проверяется и дополняется работой геофизика-интерпретатора и геолога. Такой командный подход позволяет более успешно решать основную задачу обработки - получать геологически корректные сейсмические данные высокого качества", - обозначил дополнительные мотивы создания центра его руководитель.

В "Белоруснефти" уверены, что принятые меры позволят вывести весь геологоразведочный конвейер компании на новый уровень.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-