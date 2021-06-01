Центр современных методик дошкольного образования открыли в БГПУ

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На факультете дошкольного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка в Международный день защиты детей торжественно открыли центр современных методик дошкольного образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Центр открыли заместитель министра образования Александр Кадлубай, ректор БГПУ Александр Жук и заместитель представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Габриэлла Акимова.

В центре аккумулировано более 180 наименований современных средств обучения и игрового оборудования, предназначенного для всестороннего развития детей раннего и дошкольного возраста, приобретенного с привлечением иностранной безвозмездной помощи. Это материалы образовательных модулей Steam-образования детей дошкольного возраста: "Дидактическая система Ф.Фребеля", "Экспериментирование с живой и неживой природой", "Lego-конструирование", "Математическое развитие", "Робототехника", "Мультстудия "Я творю мир", которые позволяют решать разнообразные задачи развития детей на основе междисциплинарного и прикладного подходов. Интерактивная песочница в сочетании с интерактивным столом создает возможности для использования как обучающих программ, так и досуговых материалов.

Для эстетического и творческого развития детей есть богатый материал: "Творческая мастерская" (с возможностями для пескографии и рисования на воде в технике эбру), различные виды театра (пальчиковый, перчаточный, теневой, магнитный), музыкальные игры и игрушки, детские музыкальные инструменты разных народов мира. Значительное внимание уделено сенсорному развитию детей раннего возраста (включая материалы методики М.Монтессори), физическому развитию (физкультурно-спортивное оборудование, балансиры и нейротренажеры).

Материалы в полной мере будут использованы при подготовке студентов по специальности "дошкольное образование", проведении обучающих курсов для педагогических работников дошкольного образования, родителей воспитанников и детей дошкольного возраста как в офлайн-режиме, так и с использованием возможностей сайта центра. Сайт интегрирует разнообразные информационно-коммуникационные ресурсы центра, на нем созданы возможности для работы сетевого сообщества учреждений дошкольного образования Беларуси и зарубежных стран.

На базе центра будут проводиться различные мероприятия по подготовке воспитателей дошкольного образования, повышению их квалификации, работе с родителями, научные и научно-практические семинары и конференции.-0-